https://ria.ru/20210705/sovbez-1739855906.html

Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза

Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза - РИА Новости, 05.07.2021

Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза

Россия прямо высказывается против увеличения Совета Безопасности ООН за счет стран "коллективного Запада", заявил заместитель постоянного представителя России... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T03:55

2021-07-05T03:55

2021-07-05T03:55

россия

дмитрий полянский

совет безопасности оон

москва

оон

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия прямо высказывается против увеличения Совета Безопасности ООН за счет стран "коллективного Запада", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, нужно сбалансировать состав Совбеза ООН, а речь должна идти об увеличении состава развивающихся государств. При этом Полянский оптимальным числом называет "20 с небольшим" стран."Наш подход к реформе не подразумевает механистического расширения по принципу "Давайте для репрезентативности вместо 15 членов сделаем 50". Совбез должен оставаться рабочим и управляемым органом. Даже сегодня нам требуется много часов и усилий, чтобы прийти к общей позиции. Если состав существенно расширится, то возрастут проблемы с координацией. Поэтому считаем оптимальным числом 20 с небольшим государств", - добавил Полянский.

https://ria.ru/20210624/krizis-1738374977.html

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