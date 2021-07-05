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Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза - РИА Новости, 05.07.2021
Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
Россия прямо высказывается против увеличения Совета Безопасности ООН за счет стран "коллективного Запада", заявил заместитель постоянного представителя России... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T03:55
2021-07-05T03:55
россия
дмитрий полянский
совет безопасности оон
москва
оон
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия прямо высказывается против увеличения Совета Безопасности ООН за счет стран "коллективного Запада", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, нужно сбалансировать состав Совбеза ООН, а речь должна идти об увеличении состава развивающихся государств. При этом Полянский оптимальным числом называет "20 с небольшим" стран."Наш подход к реформе не подразумевает механистического расширения по принципу "Давайте для репрезентативности вместо 15 членов сделаем 50". Совбез должен оставаться рабочим и управляемым органом. Даже сегодня нам требуется много часов и усилий, чтобы прийти к общей позиции. Если состав существенно расширится, то возрастут проблемы с координацией. Поэтому считаем оптимальным числом 20 с небольшим государств", - добавил Полянский.
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россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, москва, оон, в мире
Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:55 05.07.2021
 
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© AP Photo / Seth Wenig

Постпред России при ООН Дмитрий Полянский отверг идею увеличения Совбеза за счет стран Запада

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия прямо высказывается против увеличения Совета Безопасности ООН за счет стран "коллективного Запада", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы делаем акцент на том, что любая реформа Совета Безопасности должна получить максимально широкое одобрение и привести к более сбалансированному составу Совбеза. Мы прямо высказываемся против увеличения в Совете Безопасности ООН числа государств "коллективного Запада", которых там и так достаточно, - к ним относятся в том числе Германия и Япония", - сказал Полянский в интервью "Известиям".

По его словам, нужно сбалансировать состав Совбеза ООН, а речь должна идти об увеличении состава развивающихся государств. При этом Полянский оптимальным числом называет "20 с небольшим" стран.
"Наш подход к реформе не подразумевает механистического расширения по принципу "Давайте для репрезентативности вместо 15 членов сделаем 50". Совбез должен оставаться рабочим и управляемым органом. Даже сегодня нам требуется много часов и усилий, чтобы прийти к общей позиции. Если состав существенно расширится, то возрастут проблемы с координацией. Поэтому считаем оптимальным числом 20 с небольшим государств", - добавил Полянский.
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