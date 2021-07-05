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Жители Подмосковья смогут заказывать социальные услуги дистанционно
Жители Подмосковья смогут заказывать социальные услуги дистанционно - РИА Новости, 05.07.2021
Жители Подмосковья смогут заказывать социальные услуги дистанционно
На совещании в правительстве Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил перевести процесс подачи заявки на оказание социальных услуг в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:45
2021-07-05T18:45
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На совещании в правительстве Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил перевести процесс подачи заявки на оказание социальных услуг в дистанционный формат. Об этом сообщил телеканал "360". О необходимости упрощения процедуры получения социальных услуг говорил Владимир Путин во время обращения, отметил губернатор. Он подчеркнул, что каждый человек с момента рождения и изменения статуса получает около 95 социальных услуг, поэтому процесс их оформления надо сделать более простым и удобным.Он отметил, что практика оформления заявок на получение социальных услуг дистанционно уже действует в роддомах Московской области.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья смогут заказывать социальные услуги дистанционно

18:45 05.07.2021
 
CC0 / / Пожилая женщина за компьютером
Пожилая женщина за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На совещании в правительстве Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил перевести процесс подачи заявки на оказание социальных услуг в дистанционный формат. Об этом сообщил телеканал "360".
О необходимости упрощения процедуры получения социальных услуг говорил Владимир Путин во время обращения, отметил губернатор. Он подчеркнул, что каждый человек с момента рождения и изменения статуса получает около 95 социальных услуг, поэтому процесс их оформления надо сделать более простым и удобным.
"Дальше будем внедрять цифровизацию, которая облегчает жизнь человека, делает ее более удобной. Не нужны никакие очереди и излишние мытарства по кабинетам. Это, коллеги, мы с вами должны исключить", – сказал Воробьев, обращаясь к членам правительства Подмосковья.
Он отметил, что практика оформления заявок на получение социальных услуг дистанционно уже действует в роддомах Московской области.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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