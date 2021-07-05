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Жители Подмосковья смогут заказывать социальные услуги дистанционно

Жители Подмосковья смогут заказывать социальные услуги дистанционно - РИА Новости, 05.07.2021

Жители Подмосковья смогут заказывать социальные услуги дистанционно

На совещании в правительстве Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил перевести процесс подачи заявки на оказание социальных услуг в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:45

2021-07-05T18:45

2021-07-05T18:45

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На совещании в правительстве Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил перевести процесс подачи заявки на оказание социальных услуг в дистанционный формат. Об этом сообщил телеканал "360". О необходимости упрощения процедуры получения социальных услуг говорил Владимир Путин во время обращения, отметил губернатор. Он подчеркнул, что каждый человек с момента рождения и изменения статуса получает около 95 социальных услуг, поэтому процесс их оформления надо сделать более простым и удобным.Он отметил, что практика оформления заявок на получение социальных услуг дистанционно уже действует в роддомах Московской области.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)