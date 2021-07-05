https://ria.ru/20210705/sochi-1740006647.html

Затопленные улицы в Сочи сняли на видео

Затопленные улицы в Сочи сняли на видео - РИА Новости, 05.07.2021

Затопленные улицы в Сочи сняли на видео

Появилось видео затопленных улиц в Сочи после обрушившегося на город урагана. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T20:13

2021-07-05T20:13

2021-07-05T20:13

россия

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739964273_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6422ea1014e8d22397ab1729eff5550d.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Появилось видео затопленных улиц в Сочи после обрушившегося на город урагана.На кадрах видны улицы, дороги и жилые дома, которые оказались в воде.Накануне на Сочи обрушились ливни, и налетел сильный ветер. В результате природного катаклизма один человек погиб, двое пострадали. Согласно прогнозам, погода в скором времени улучшится.Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок. Местных жителей предупредили о возможной экстренной эвакуации. Купание запрещено.Власти сообщают, что в городе достаточно техники и спасательные службы справятся в кратчайшие сроки с устранением последствий ненастья.

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия непогоды в Сочи Ситуация в Сочи, подтопленном из-за сильных ливней, в целом стабилизировалась, погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет "полный порядок", заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский. 2021-07-05T20:13 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, происшествия