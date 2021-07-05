Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/sochi-1739986081.html
Сочи справился со стихийным бедствием, считает мэр
Сочи справился со стихийным бедствием, считает мэр - РИА Новости, 05.07.2021
Сочи справился со стихийным бедствием, считает мэр
Сочи справился со стихийным бедствием, город переходит в штатный режим работы, мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома и составили протоколы об... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:49
2021-07-05T17:49
россия
алексей копайгородский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739962235_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_9b09b0f0bba1f33ef7dc2805ab469292.jpg
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Сочи справился со стихийным бедствием, город переходит в штатный режим работы, мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома и составили протоколы об ущербе, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский."На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы. Начинаем уборку. По поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома, составили протоколы об ущербе, нанесенном стихией. Пострадали около 30 домов. Четыре из них в Кепше, остальные в Кудепсте. Электроснабжение восстанавливается, прорывы восстановлены, станции запускаются. Электричество поступит в дома, как только помещения будут просушены", - заявил мэр курорта Алексей Копайгородский, слова которого приводит его пресс-служба.Глава Сочи также отметил, что город справился с бедствием своим силами при участии МЧС и краевой спасательной службы "Кубань-СПАС". В ликвидации последствий были задействованы 173 единицы техники и 554 человека, в том числе сотрудников "Водоканала", "Водостока" и департамента городского хозяйства.
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739962235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86dec15acda2931c06d2f0fdd43a02c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей копайгородский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия
Сочи справился со стихийным бедствием, считает мэр
17:49 05.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
Гости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк

Сочи справился со стихийным бедствием, считает мэр Копайгородский

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Сочи справился со стихийным бедствием, город переходит в штатный режим работы, мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома и составили протоколы об ущербе, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский.
"На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы. Начинаем уборку. По поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома, составили протоколы об ущербе, нанесенном стихией. Пострадали около 30 домов. Четыре из них в Кепше, остальные в Кудепсте. Электроснабжение восстанавливается, прорывы восстановлены, станции запускаются. Электричество поступит в дома, как только помещения будут просушены", - заявил мэр курорта Алексей Копайгородский, слова которого приводит его пресс-служба.
Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

Затопления в Сочи
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

Затопления в Сочи
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

Мужчина убирается во дворе своего подтопленного дома в Хостинском районе Сочи
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

Мужчина устраняет последствия подтопления на станции технического обслуживания автомобилей в Хостинском районе Сочи
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

Поваленное во время дождя дерево на проезжей части в Хостинском районе Сочи
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Мужчина укладывает мешки с песком во дворе своего дома на одной из улиц Хостинского района Сочи
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

Сотрудник коммунальной службы устраняет последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

Мужчина на берегу реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

Женщина в своем номере в подтопленной гостинице неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

Поврежденные ограждения возле моста через реку Кудепста в Хостинском районе Сочи
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Глава Сочи также отметил, что город справился с бедствием своим силами при участии МЧС и краевой спасательной службы "Кубань-СПАС". В ликвидации последствий были задействованы 173 единицы техники и 554 человека, в том числе сотрудников "Водоканала", "Водостока" и департамента городского хозяйства.
 
РоссияАлексей КопайгородскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
04:08Эксперты рассказали, какое время суток лучше всего подходит для спорта
Лента новостейМолния