https://ria.ru/20210705/sochi-1739986081.html

Сочи справился со стихийным бедствием, считает мэр

Сочи справился со стихийным бедствием, считает мэр - РИА Новости, 05.07.2021

Сочи справился со стихийным бедствием, считает мэр

Сочи справился со стихийным бедствием, город переходит в штатный режим работы, мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома и составили протоколы об... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:49

2021-07-05T17:49

2021-07-05T17:49

россия

алексей копайгородский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Сочи справился со стихийным бедствием, город переходит в штатный режим работы, мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома и составили протоколы об ущербе, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский."На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы. Начинаем уборку. По поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома, составили протоколы об ущербе, нанесенном стихией. Пострадали около 30 домов. Четыре из них в Кепше, остальные в Кудепсте. Электроснабжение восстанавливается, прорывы восстановлены, станции запускаются. Электричество поступит в дома, как только помещения будут просушены", - заявил мэр курорта Алексей Копайгородский, слова которого приводит его пресс-служба.Глава Сочи также отметил, что город справился с бедствием своим силами при участии МЧС и краевой спасательной службы "Кубань-СПАС". В ликвидации последствий были задействованы 173 единицы техники и 554 человека, в том числе сотрудников "Водоканала", "Водостока" и департамента городского хозяйства.

россия

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей копайгородский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия