https://ria.ru/20210705/sochi-1739969243.html
В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения
В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения - РИА Новости, 05.07.2021
В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения
Турист из Воркуты, приехавший отдыхать в Сочи, рассказал корреспонденту РИА Новости, что его машину чуть не унесло потоком воды из-за сильных ливней, он успел... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:44
2021-07-05T16:44
2021-07-05T16:59
вениамин кондратьев
сочи
происшествия
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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Турист из Воркуты, приехавший отдыхать в Сочи, рассказал корреспонденту РИА Новости, что его машину чуть не унесло потоком воды из-за сильных ливней, он успел поймать ее в последний момент.На территории Сочи в результате сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сейчас вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объезжает зону подтопления, чтобы оценить ситуацию. По данным администрации Кубани, в Кудепсте оказались подтопленными первые этажи жилых домов. Кондратьев поручил властям Сочи как можно оперативнее обойти пострадавших и оценить ущерб.Житель Воркуты рассказал корреспонденту РИА Новости, что приехал отдыхать в Сочи вместе с женой три дня назад, остановился в одной из гостиниц в Кудепсте. Во время ливня мужчина спал, услышал, что сработала сигнализация."Она только-только мордой нырнула, и сигнализация сработала. Она, видимо, столб задела. Можно сказать, в последний момент", - сообщил отдыхающий. Он отметил, что практически на плаву открыл машину.По его словам, он пока не оценивал ущерб. "Только открыл, сейчас буду осматривать", - сказал мужчина. "Сначала чистить надо, все смотреть, потом только буду заводить", - сообщил отдыхающий.Турист уточнил, что в отеле его никто не предупредил об ухудшении погодных условий и он припарковался прямо около реки."Были бы мы местные, может, и предупредили бы. А мы с женой приехали, днем уходим гулять, вечером приходим, все уже спят, кто нам что скажет", - рассказал мужчина."Уже уезжать хочу. Машину если сделаю и все нормально, то сразу буду уезжать. Уже не до отпуска", - признался турист.
https://ria.ru/20210705/potop-1739872731.html
https://ria.ru/20210705/sochi-1739956371.html
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Турист, спасший свою машину из потока: "Поймал в последний момент"
Турист из Воркуты, приехавший отдыхать в Сочи, рассказал корреспонденту РИА Новости, что его машину чуть не унесло потоком воды из-за сильных ливней, он успел поймать ее в последний момент.
2021-07-05T16:44
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вениамин кондратьев, сочи, происшествия
В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения
16:44 05.07.2021 (обновлено: 16:59 05.07.2021)
Турист из Воркуты рассказал, как ловил машину на плаву во время наводнения в Сочи
СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Турист из Воркуты, приехавший отдыхать в Сочи, рассказал корреспонденту РИА Новости, что его машину чуть не унесло потоком воды из-за сильных ливней, он успел поймать ее в последний момент.
На территории Сочи в результате сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
сейчас вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объезжает зону подтопления, чтобы оценить ситуацию. По данным администрации Кубани, в Кудепсте оказались подтопленными первые этажи жилых домов. Кондратьев поручил властям Сочи как можно оперативнее обойти пострадавших и оценить ущерб.
Житель Воркуты рассказал корреспонденту РИА Новости, что приехал отдыхать в Сочи
вместе с женой три дня назад, остановился в одной из гостиниц в Кудепсте. Во время ливня мужчина спал, услышал, что сработала сигнализация.
"Я выглянул, думал, она мешает кому-то. Выхожу на балкон, а она уже все", - рассказал он. Турист добавил, что ему помогли - с балконов кинули веревки, он пошел вытаскивать машину, потом еще двое мужчин пришли на помощь.
"Она только-только мордой нырнула, и сигнализация сработала. Она, видимо, столб задела. Можно сказать, в последний момент", - сообщил отдыхающий. Он отметил, что практически на плаву открыл машину.
По его словам, он пока не оценивал ущерб. "Только открыл, сейчас буду осматривать", - сказал мужчина. "Сначала чистить надо, все смотреть, потом только буду заводить", - сообщил отдыхающий.
Турист уточнил, что в отеле его никто не предупредил об ухудшении погодных условий и он припарковался прямо около реки.
"Были бы мы местные, может, и предупредили бы. А мы с женой приехали, днем уходим гулять, вечером приходим, все уже спят, кто нам что скажет", - рассказал мужчина.
"Уже уезжать хочу. Машину если сделаю и все нормально, то сразу буду уезжать. Уже не до отпуска", - признался турист.