https://ria.ru/20210705/sochi-1739969243.html

В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения

В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения - РИА Новости, 05.07.2021

В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения

Турист из Воркуты, приехавший отдыхать в Сочи, рассказал корреспонденту РИА Новости, что его машину чуть не унесло потоком воды из-за сильных ливней, он успел... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:44

2021-07-05T16:44

2021-07-05T16:59

вениамин кондратьев

сочи

происшествия

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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Турист из Воркуты, приехавший отдыхать в Сочи, рассказал корреспонденту РИА Новости, что его машину чуть не унесло потоком воды из-за сильных ливней, он успел поймать ее в последний момент.На территории Сочи в результате сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сейчас вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объезжает зону подтопления, чтобы оценить ситуацию. По данным администрации Кубани, в Кудепсте оказались подтопленными первые этажи жилых домов. Кондратьев поручил властям Сочи как можно оперативнее обойти пострадавших и оценить ущерб.Житель Воркуты рассказал корреспонденту РИА Новости, что приехал отдыхать в Сочи вместе с женой три дня назад, остановился в одной из гостиниц в Кудепсте. Во время ливня мужчина спал, услышал, что сработала сигнализация."Она только-только мордой нырнула, и сигнализация сработала. Она, видимо, столб задела. Можно сказать, в последний момент", - сообщил отдыхающий. Он отметил, что практически на плаву открыл машину.По его словам, он пока не оценивал ущерб. "Только открыл, сейчас буду осматривать", - сказал мужчина. "Сначала чистить надо, все смотреть, потом только буду заводить", - сообщил отдыхающий.Турист уточнил, что в отеле его никто не предупредил об ухудшении погодных условий и он припарковался прямо около реки."Были бы мы местные, может, и предупредили бы. А мы с женой приехали, днем уходим гулять, вечером приходим, все уже спят, кто нам что скажет", - рассказал мужчина."Уже уезжать хочу. Машину если сделаю и все нормально, то сразу буду уезжать. Уже не до отпуска", - признался турист.

https://ria.ru/20210705/potop-1739872731.html

https://ria.ru/20210705/sochi-1739956371.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Турист, спасший свою машину из потока: "Поймал в последний момент" Турист из Воркуты, приехавший отдыхать в Сочи, рассказал корреспонденту РИА Новости, что его машину чуть не унесло потоком воды из-за сильных ливней, он успел поймать ее в последний момент. 2021-07-05T16:44 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, сочи, происшествия