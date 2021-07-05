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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210705/sochi-1739965852.html
Ростуризм из-за непогоды в Сочи призывает туристов быть бдительными
Ростуризм из-за непогоды в Сочи призывает туристов быть бдительными - РИА Новости, 05.07.2021
Ростуризм из-за непогоды в Сочи призывает туристов быть бдительными
В связи с непогодой в Краснодарском крае Ростуризм призывает отдыхающих проявлять бдительность и следить за штормовыми предупреждениями, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:20
2021-07-05T17:40
туризм
отдых в россии 2021 летом
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россия
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В связи с непогодой в Краснодарском крае Ростуризм призывает отдыхающих проявлять бдительность и следить за штормовыми предупреждениями, сообщается на сайте ведомства.В Сочи из-за ливней до критической отметки поднялись уровни местных рек, все пляжи закрыты. Жителей по громкой связи предупреждают о возможных подтоплениях и вероятности выхода водоемов из берегов."Ростуризм доводит до сведения туристов рекомендацию МЧС России проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.4 июля в Сочи сильный ветер повалил деревья, частично повредил кровлю многоквартирного дома. В Адлерском районе 5 июля из-за дождей были подтоплены некоторые участки автомобильной дороги. В Хостинском районе на территории объекта здравоохранения скопилась вода, которую откачивают."Все подразделения на территории Сочи приведены в режим ЧС, работают оперативные и мониторинговые группы... Работы (по откачке воды — Прим. ред.) продолжаются, ситуация находится на особом контроле главного управления", — добавляют в Ростуризме.
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отдых в россии 2021 летом, отдых на море, россия, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край
Ростуризм из-за непогоды в Сочи призывает туристов быть бдительными
17:20 05.07.2021 (обновлено: 17:40 05.07.2021)
 
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяПляж в Сочи во время проливных дождей
Пляж в Сочи во время проливных дождей - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ростуризм из-за непогоды в Сочи призывает туристов быть бдительными и следить за прогнозом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В связи с непогодой в Краснодарском крае Ростуризм призывает отдыхающих проявлять бдительность и следить за штормовыми предупреждениями, сообщается на сайте ведомства.
В Сочи из-за ливней до критической отметки поднялись уровни местных рек, все пляжи закрыты. Жителей по громкой связи предупреждают о возможных подтоплениях и вероятности выхода водоемов из берегов.
Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

Затопления в Сочи
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

Затопления в Сочи
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

Мужчина убирается во дворе своего подтопленного дома в Хостинском районе Сочи
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

Мужчина устраняет последствия подтопления на станции технического обслуживания автомобилей в Хостинском районе Сочи
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

Поваленное во время дождя дерево на проезжей части в Хостинском районе Сочи
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Мужчина укладывает мешки с песком во дворе своего дома на одной из улиц Хостинского района Сочи
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

Сотрудник коммунальной службы устраняет последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

Мужчина на берегу реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

Женщина в своем номере в подтопленной гостинице неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

Поврежденные ограждения возле моста через реку Кудепста в Хостинском районе Сочи
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
"Ростуризм доводит до сведения туристов рекомендацию МЧС России проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.
4 июля в Сочи сильный ветер повалил деревья, частично повредил кровлю многоквартирного дома. В Адлерском районе 5 июля из-за дождей были подтоплены некоторые участки автомобильной дороги. В Хостинском районе на территории объекта здравоохранения скопилась вода, которую откачивают.
"Все подразделения на территории Сочи приведены в режим ЧС, работают оперативные и мониторинговые группы... Работы (по откачке воды — Прим. ред.) продолжаются, ситуация находится на особом контроле главного управления", — добавляют в Ростуризме.
Гости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 13:35Туризм
На пляжах в Сочи из-за сильных ливней запретили купаться
 
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