https://ria.ru/20210705/sochi-1739965852.html

Ростуризм из-за непогоды в Сочи призывает туристов быть бдительными

Ростуризм из-за непогоды в Сочи призывает туристов быть бдительными - РИА Новости, 05.07.2021

Ростуризм из-за непогоды в Сочи призывает туристов быть бдительными

В связи с непогодой в Краснодарском крае Ростуризм призывает отдыхающих проявлять бдительность и следить за штормовыми предупреждениями, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:20

2021-07-05T17:20

2021-07-05T17:40

туризм

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новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В связи с непогодой в Краснодарском крае Ростуризм призывает отдыхающих проявлять бдительность и следить за штормовыми предупреждениями, сообщается на сайте ведомства.В Сочи из-за ливней до критической отметки поднялись уровни местных рек, все пляжи закрыты. Жителей по громкой связи предупреждают о возможных подтоплениях и вероятности выхода водоемов из берегов."Ростуризм доводит до сведения туристов рекомендацию МЧС России проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.4 июля в Сочи сильный ветер повалил деревья, частично повредил кровлю многоквартирного дома. В Адлерском районе 5 июля из-за дождей были подтоплены некоторые участки автомобильной дороги. В Хостинском районе на территории объекта здравоохранения скопилась вода, которую откачивают."Все подразделения на территории Сочи приведены в режим ЧС, работают оперативные и мониторинговые группы... Работы (по откачке воды — Прим. ред.) продолжаются, ситуация находится на особом контроле главного управления", — добавляют в Ростуризме.

https://ria.ru/20210705/sochi-1739905420.html

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сочи

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2021

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