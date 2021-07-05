https://ria.ru/20210705/sochi-1739939992.html

Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей

Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей - РИА Новости, 05.07.2021

Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей

Курорт "Красная Поляна" только за неделю уже потерял более 100 миллионов рублей. Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:30

2021-07-05T16:30

2021-07-05T16:30

коронавирус в россии

отдых

туризм

вакцинация россиян от covid-19

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туризм

красная поляна

новости - туризм

сочи

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Курорт "Красная Поляна" только за неделю уже потерял более 100 миллионов рублей. Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, и последовавшей за этим отмены бронирований с июля по сентябрь, сообщает пресс-служба.Так туристы отреагировали на требование администрации региона предъявлять при заселении с 1 августа сертификат о вакцинации или справки о том, что человек переболел COVID-19 не более полугода назад. Гости, которые отказываются от отдыха, с пониманием относятся к необходимости предоставить отрицательный ПЦР-тест, но не хотят вакцинироваться в обязательном порядке. Бронирования на август практически остановились, и уже сейчас курорт заявил об огромных убытках. "Новые требования в отельном бизнесе причиняют серьезный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с нами, а это более 1500 партнеров по всей России – туроператоры, туристические и MICE-агентства", — говорит директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова. Руководство "Красной поляны" планирует вакцинировать 1700 сотрудников, чтобы обеспечить не менее 60 процентов привитого персонала. Достичь этих показателей удастся уже к 23 июля. При этом на курорте напомнили, что меры безопасности, действующие там уже в течение года, оказались достаточными и позволили не допустить вспышки заболевания.

https://ria.ru/20210702/kuban-1739654005.html

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красная поляна

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, отдых, вакцинация россиян от covid-19, россия, туризм, красная поляна, новости - туризм, сочи, краснодарский край