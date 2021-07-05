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Туризм
https://ria.ru/20210705/sochi-1739939992.html
Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей - РИА Новости, 05.07.2021
Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
Курорт "Красная Поляна" только за неделю уже потерял более 100 миллионов рублей. Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:30
2021-07-05T16:30
коронавирус в россии
отдых
туризм
вакцинация россиян от covid-19
россия
туризм
красная поляна
новости - туризм
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Курорт "Красная Поляна" только за неделю уже потерял более 100 миллионов рублей. Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, и последовавшей за этим отмены бронирований с июля по сентябрь, сообщает пресс-служба.Так туристы отреагировали на требование администрации региона предъявлять при заселении с 1 августа сертификат о вакцинации или справки о том, что человек переболел COVID-19 не более полугода назад. Гости, которые отказываются от отдыха, с пониманием относятся к необходимости предоставить отрицательный ПЦР-тест, но не хотят вакцинироваться в обязательном порядке. Бронирования на август практически остановились, и уже сейчас курорт заявил об огромных убытках. "Новые требования в отельном бизнесе причиняют серьезный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с нами, а это более 1500 партнеров по всей России – туроператоры, туристические и MICE-агентства", — говорит директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова. Руководство "Красной поляны" планирует вакцинировать 1700 сотрудников, чтобы обеспечить не менее 60 процентов привитого персонала. Достичь этих показателей удастся уже к 23 июля. При этом на курорте напомнили, что меры безопасности, действующие там уже в течение года, оказались достаточными и позволили не допустить вспышки заболевания.
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коронавирус в россии, отдых, вакцинация россиян от covid-19, россия, туризм, красная поляна, новости - туризм, сочи, краснодарский край

Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей

16:30 05.07.2021
 
© Фото : пресс-служба Курорта Красная ПолянаКрасная Поляна
Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Курорт "Красная Поляна" только за неделю уже потерял более 100 миллионов рублей. Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, и последовавшей за этим отмены бронирований с июля по сентябрь, сообщает пресс-служба.
Так туристы отреагировали на требование администрации региона предъявлять при заселении с 1 августа сертификат о вакцинации или справки о том, что человек переболел COVID-19 не более полугода назад.
Гости, которые отказываются от отдыха, с пониманием относятся к необходимости предоставить отрицательный ПЦР-тест, но не хотят вакцинироваться в обязательном порядке.
Бронирования на август практически остановились, и уже сейчас курорт заявил об огромных убытках.
"Новые требования в отельном бизнесе причиняют серьезный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с нами, а это более 1500 партнеров по всей России – туроператоры, туристические и MICE-агентства", — говорит директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.
Руководство "Красной поляны" планирует вакцинировать 1700 сотрудников, чтобы обеспечить не менее 60 процентов привитого персонала. Достичь этих показателей удастся уже к 23 июля.
При этом на курорте напомнили, что меры безопасности, действующие там уже в течение года, оказались достаточными и позволили не допустить вспышки заболевания.
Сотрудники санатория проверяют сертификат о вакцинации от CoVID-19 и ПЦР-тесты у гостей перед заселением в номера санатория Красная Талка в Геленджике - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 17:50
Туристы аннулировали 15% брони по Кубани на июль из-за ограничений
 
ТуризмКоронавирус в РоссииОтдыхВакцинация россиян от COVID-19РоссияТуризмКрасная ПолянаНовости - ТуризмСочиКраснодарский край
 
 
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