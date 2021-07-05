https://ria.ru/20210705/sochi-1739878737.html

В Сочи спасли человека, упавшего в реку

В Сочи спасли человека, упавшего в реку - РИА Новости, 05.07.2021

В Сочи спасли человека, упавшего в реку

Дежурная бригада в Сочи спасла человека, упавшего в реку, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:56

2021-07-05T10:56

2021-07-05T10:59

хорошие новости

подтопления в крыму

алексей копайгородский

сочи

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Дежурная бригада в Сочи спасла человека, упавшего в реку, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.По его словам, осадки усилились – дождь шёл всю ночь. Он отметил, что последствия вчерашних проливных дождей и шквалистого ветра на курорте ликвидировали более 50 бригад коммунальных и оперативных служб.Ранее сообщалось, что из-за сильного дождя технические помещения в подвале и на первом этаже единственной больницы в микрорайоне Хоста оказались подтоплены.Сильный ливень с грозой, градом и ветром обрушился на Сочи в воскресенье. Накануне, по данным местных властей, в городе были повалены 34 дерева, сообщалось, что три человека пострадали, один из них скончался. Утром в понедельник оперштаб Краснодарского края сообщил, что из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/sochi-1739876299.html

сочи

краснодарский край

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подтопления в крыму, алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, происшествия