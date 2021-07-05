В Сочи спасли человека, упавшего в реку
10:56 05.07.2021 (обновлено: 10:59 05.07.2021)
Последствия сильного дождя в Сочи. Кадр из видео очевидца
Дежурная бригада во время ливня спасла человека, упавшего в реку в Сочи
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Дежурная бригада в Сочи спасла человека, упавшего в реку, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.
По его словам, осадки усилились – дождь шёл всю ночь. Он отметил, что последствия вчерашних проливных дождей и шквалистого ветра на курорте ликвидировали более 50 бригад коммунальных и оперативных служб.
"Сейчас из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах наблюдаются локальные подтопления в Кудепсте на улице Искры и в переулке Тихом, в Хосте на улице Самшитовой. В районе ТЦ "Александрия" дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку", - написал в своём канале в Telegram глава Сочи.
Ранее сообщалось, что из-за сильного дождя технические помещения в подвале и на первом этаже единственной больницы в микрорайоне Хоста оказались подтоплены.
Сильный ливень с грозой, градом и ветром обрушился на Сочи в воскресенье. Накануне, по данным местных властей, в городе были повалены 34 дерева, сообщалось, что три человека пострадали, один из них скончался. Утром в понедельник оперштаб Краснодарского края сообщил, что из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.