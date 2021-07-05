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В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся ливни в Сочи
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся ливни в Сочи - РИА Новости, 05.07.2021
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся ливни в Сочи
Сильные осадки в Сочи продолжатся ориентировочно до 15:00 (мск) понедельника, после чего их интенсивность пойдет на спад, сообщили РИА Новости в Краснодарском... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:38
2021-07-05T15:58
сочи
туапсе
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Сильные осадки в Сочи продолжатся ориентировочно до 15:00 (мск) понедельника, после чего их интенсивность пойдет на спад, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Сочи продолжаются сильные дожди, накануне, по данным местных властей, в городе были повалены 34 дерева, сообщалось, что три человека пострадали, один из них скончался. Утром в понедельник оперштаб Краснодарского края сообщил, что из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию."У них там пока еще будут продолжаться до где-то 15:00 сильные осадки, будут уходить в сторону Туапсе, после 18:00 от Туапсе тоже будут ослабевать дожди. Сегодня это закончится у них, такое страшное. В течение ночи еще сохранятся кратковременные дожди, но уже не такие сильные", — сообщили РИА Новости в краснодарском гидрометцентре.
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сочи, туапсе, краснодарский край, происшествия
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся ливни в Сочи
10:38 05.07.2021 (обновлено: 15:58 05.07.2021)
 
Последствия сильного дождя в Сочи. Кадр из видео очевидца
Последствия сильного дождя в Сочи. Кадр из видео очевидца

В краснодарском гидрометцентре рассказали, когда закончатся сильные дожди в Сочи

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Сильные осадки в Сочи продолжатся ориентировочно до 15:00 (мск) понедельника, после чего их интенсивность пойдет на спад, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Сочи продолжаются сильные дожди, накануне, по данным местных властей, в городе были повалены 34 дерева, сообщалось, что три человека пострадали, один из них скончался. Утром в понедельник оперштаб Краснодарского края сообщил, что из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.
"У них там пока еще будут продолжаться до где-то 15:00 сильные осадки, будут уходить в сторону Туапсе, после 18:00 от Туапсе тоже будут ослабевать дожди. Сегодня это закончится у них, такое страшное. В течение ночи еще сохранятся кратковременные дожди, но уже не такие сильные", — сообщили РИА Новости в краснодарском гидрометцентре.
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СочиТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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