https://ria.ru/20210705/sochi-1739866833.html
Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения
Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 05.07.2021
Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения
В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:33
2021-07-05T09:33
2021-07-05T11:52
сочи
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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации.В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб."Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов", — сказано в релизе.В городе дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и МКУ "Служба спасения Сочи". В микрорайоне Хоста подтоплена больница.Накануне на регион обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, осадки продолжатся до 15:00 понедельника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сочи
КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости.
В Сочи
власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации.
В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб.
"Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов", — сказано в релизе.
В городе дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и МКУ "Служба спасения Сочи".
В микрорайоне Хоста подтоплена больница.
Накануне на регион обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, осадки продолжатся до 15:00 понедельника.