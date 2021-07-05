https://ria.ru/20210705/sochi-1739866833.html

Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения

Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 05.07.2021

Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения

В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:33

2021-07-05T09:33

2021-07-05T11:52

сочи

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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации.В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб."Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов", — сказано в релизе.В городе дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и МКУ "Служба спасения Сочи". В микрорайоне Хоста подтоплена больница.Накануне на регион обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, осадки продолжатся до 15:00 понедельника.

https://ria.ru/20210705/potop-1739872731.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи