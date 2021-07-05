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Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения
Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 05.07.2021
Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения
В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:33
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сочи
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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации.В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб."Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов", — сказано в релизе.В городе дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и МКУ "Служба спасения Сочи". В микрорайоне Хоста подтоплена больница.Накануне на регион обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, осадки продолжатся до 15:00 понедельника.
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сочи

Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения

09:33 05.07.2021 (обновлено: 11:52 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛюди идут по затопленной улице в Сочи
Люди идут по затопленной улице в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации.
В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб.
"Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов", — сказано в релизе.
В городе дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и МКУ "Служба спасения Сочи".
Подтопление в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
10:22
Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину
В микрорайоне Хоста подтоплена больница.
Накануне на регион обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, осадки продолжатся до 15:00 понедельника.
 
Сочи
 
 
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