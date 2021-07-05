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Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения
Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 05.07.2021
Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения
Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации, сообщает... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:31
2021-07-05T09:31
2021-07-05T10:09
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сочи
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", - говорится в сообщении.Отмечается, что в случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи".
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россия, краснодарский край, происшествия, сочи
Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации из-за угрозы наводнения
09:31 05.07.2021 (обновлено: 10:09 05.07.2021)
Оперштаб фиксирует критический уровень воды в Сочи, жителей призвали быть готовыми к эвакуации