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На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях - РИА Новости, 05.07.2021
На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
Двое жителей Сахалина спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях, рассказали РИА Новости рассказали участники спасательной операции Владимир Павлов и... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:13
2021-07-05T16:13
хорошие новости
владимир павлов
сахалин
невельск
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июл - РИА Новости. Двое жителей Сахалина спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях, рассказали РИА Новости рассказали участники спасательной операции Владимир Павлов и Александр Зубков.Оба мужчины являются директорами местных туристических компаний, они везли на лодках туристов на главную достопримечательность острова Сахалин - маяк Анива.В это же время другую группу туристов на маяк сопровождал Александр Зубков. Он тоже заметил запутавшегося сивуча. Зубков даже высадил своих туристов на маяке и попытался в одиночку спасти животное, но ничего не выходило, сивуч от страха кусался и кричал. Мужчины решили объединить усилия, и, запрыгнув в одну лодку, начали спасательную операцию. Пригодился багор, служивший флагштоком на одной из лодок, а также нож."Ушло на поимку зверя, наверное, минут 15-20. Наконец, мы зацепили багром сетку, подтянули его на поверхность и начали выпутывать", - сказал Павлов.Мужчине помогли знания, полученные в общественной организации "Друзья океана", где учат оказывать помощь морским животным. "Есть определенная методика выпутывания животного из сетей. Нас учили распутывать как китов, так и маленьких млекопитающих, таких как сивучи, нерпы. Наш сивуч был небольшого размера, совсем малыш, года три-четыре, не больше. Я знаю правильную последовательность распутывания, срезания. Вырезая одну за одной петлю, держали его за последний ошейник. Когда резали последнюю петлю, он просто выскользнул, мы точно видели, что уплыл он чистым, без сетей", - рассказал Павлов."В Невельске (юго-западное побережье Сахалина), где лежбище сивучей, мне приходилось видеть этих животных со следами от сеток. Знаю, что общественные организации борются за сохранность этих удивительных животных. Мы рады, что все получилось и животное свободно", - поделился Зубков.
https://ria.ru/20210616/spasenie-1737222874.html
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владимир павлов, сахалин, невельск, общество
На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:13 05.07.2021
 
© РИА Новости . Александр ПирагисНа Камчатке появился новый официальный праздник, посвященный защите морских животных
На Камчатке появился новый официальный праздник, посвященный защите морских животных - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости . Александр Пирагис

Двое жителей Сахалина спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июл - РИА Новости. Двое жителей Сахалина спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях, рассказали РИА Новости рассказали участники спасательной операции Владимир Павлов и Александр Зубков.
Оба мужчины являются директорами местных туристических компаний, они везли на лодках туристов на главную достопримечательность острова Сахалин - маяк Анива.
"Мы обходили мыс (Анива) и заметили плывущего сивуча. Увидели только голову, не придали этому особого значения. Уже обходя мыс во второй раз, мы заметили, что сивуч лежит на скале, весь в зеленой сети. Мы стали подходить поближе. Как только подходили, сивуч нырял в воду, когда отходили - выбирался на берег", - рассказал Павлов.
В это же время другую группу туристов на маяк сопровождал Александр Зубков. Он тоже заметил запутавшегося сивуча. Зубков даже высадил своих туристов на маяке и попытался в одиночку спасти животное, но ничего не выходило, сивуч от страха кусался и кричал. Мужчины решили объединить усилия, и, запрыгнув в одну лодку, начали спасательную операцию. Пригодился багор, служивший флагштоком на одной из лодок, а также нож.
"Ушло на поимку зверя, наверное, минут 15-20. Наконец, мы зацепили багром сетку, подтянули его на поверхность и начали выпутывать", - сказал Павлов.
Мужчине помогли знания, полученные в общественной организации "Друзья океана", где учат оказывать помощь морским животным. "Есть определенная методика выпутывания животного из сетей. Нас учили распутывать как китов, так и маленьких млекопитающих, таких как сивучи, нерпы. Наш сивуч был небольшого размера, совсем малыш, года три-четыре, не больше. Я знаю правильную последовательность распутывания, срезания. Вырезая одну за одной петлю, держали его за последний ошейник. Когда резали последнюю петлю, он просто выскользнул, мы точно видели, что уплыл он чистым, без сетей", - рассказал Павлов.
Невельске (юго-западное побережье Сахалина), где лежбище сивучей, мне приходилось видеть этих животных со следами от сеток. Знаю, что общественные организации борются за сохранность этих удивительных животных. Мы рады, что все получилось и животное свободно", - поделился Зубков.
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Хорошие новостиВладимир ПавловСахалинНевельскОбщество
 
 
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