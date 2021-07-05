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В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен
В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен - РИА Новости, 05.07.2021
В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен
Депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T05:19
2021-07-05T10:37
вера ганзя
россия
виктор линник
госдума рф
ссср
общество
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В Госдуме захотели вернуть в России советскую систему
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.Ранее президент "Мираторга" Виктор Линник сказал в эфире телеканала РБК, что жесткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации, проведя аналогию с периодом СССР.Она отметила, что необходимо изучить торговые надбавки производителей и ретейлеров. По ее словам, при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за границей."К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались, — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример", — добавила Ганзя.Кроме того, парламентарий назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости и заявила, что российским предпринимателям "нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты". В стране периодически растут цены на продукты. В декабре 2020-го правительство разработало комплекс мер по их сдерживанию. В частности, были подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Также в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур. Помимо этого, предусмотрены экономические инструменты регулирования — льготные кредиты, возмещение части затрат и другие.Седьмой созыв Госдумы уже завершил работу. Следующие выборы в парламент пройдут в сентябре.
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вера ганзя, россия, виктор линник, госдума рф, ссср, общество
В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен
05:19 05.07.2021 (обновлено: 10:37 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСотрудница торгового зала в супермаркете
Сотрудница торгового зала в супермаркете - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.
Ранее президент "Мираторга" Виктор Линник сказал в эфире телеканала РБК, что жесткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации, проведя аналогию с периодом СССР.

"Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям", — прокомментировала Ганзя в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Она отметила, что необходимо изучить торговые надбавки производителей и ретейлеров. По ее словам, при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за границей.
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"К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались, — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример", — добавила Ганзя.
Кроме того, парламентарий назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости и заявила, что российским предпринимателям "нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты".
В стране периодически растут цены на продукты. В декабре 2020-го правительство разработало комплекс мер по их сдерживанию. В частности, были подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Также в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур. Помимо этого, предусмотрены экономические инструменты регулирования — льготные кредиты, возмещение части затрат и другие.
Седьмой созыв Госдумы уже завершил работу. Следующие выборы в парламент пройдут в сентябре.
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