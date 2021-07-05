https://ria.ru/20210705/sistema-1739856690.html

В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен

В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен - РИА Новости, 05.07.2021

В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен

Депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T05:19

2021-07-05T05:19

2021-07-05T10:37

вера ганзя

россия

виктор линник

госдума рф

ссср

общество

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В Госдуме захотели вернуть в России советскую систему

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.Ранее президент "Мираторга" Виктор Линник сказал в эфире телеканала РБК, что жесткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации, проведя аналогию с периодом СССР.Она отметила, что необходимо изучить торговые надбавки производителей и ретейлеров. По ее словам, при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за границей."К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались, — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример", — добавила Ганзя.Кроме того, парламентарий назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости и заявила, что российским предпринимателям "нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты". В стране периодически растут цены на продукты. В декабре 2020-го правительство разработало комплекс мер по их сдерживанию. В частности, были подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Также в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур. Помимо этого, предусмотрены экономические инструменты регулирования — льготные кредиты, возмещение части затрат и другие.Седьмой созыв Госдумы уже завершил работу. Следующие выборы в парламент пройдут в сентябре.

https://ria.ru/20210701/tseny-1739385106.html

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вера ганзя, россия, виктор линник, госдума рф, ссср, общество