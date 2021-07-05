https://ria.ru/20210705/shtrafy-1739988975.html

Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов

Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов - РИА Новости, 05.07.2021

Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов

Новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов, направленный в Госдуму, нацелен на формирование единого порядка оспаривания нарушений, зафиксированных... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:02

2021-07-05T18:02

2021-07-05T18:02

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов, направленный в Госдуму, нацелен на формирование единого порядка оспаривания нарушений, зафиксированных камерами, поскольку сейчас в России четких правил обжалования именно таких штрафов нет, рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования выписанных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами.Солдунов напомнил, что камеры на дорогах в России устанавливают и частные компании - они получают процент со штрафов. И на них может устанавливаться разное программное обеспечение, они могут работать в разных формах партнерства.На данный момент, уточнил автоэксперт, не существует упорядоченной системы, по которой граждане могли бы обжаловать штрафы, выписанные с помощью камер, не доводя дело до суда. Часто автомобилисты просто не знают, куда обратиться и как обжаловать штраф."По всем этим автоматическим приборам у нас специально отменена презумпция невиновности. То есть это специально внесенный закон, где штраф накладывается не на водителя, а на владельца. И если ты не согласен, то твоя задача - пойти что-то доказать", - объяснил эксперт, добавив, что если нарушал ПДД не владелец автомобиля, то он обязан еще и рассказать, кто был за рулем."То, что сейчас внесено, - попытка внести некий стандарт порядка обжалования. Потому что получается следующее: сейчас для обжалования нужно каким-то образом обратиться в это подразделение, не всегда есть возможность установить (в какое), и не всегда это получается сделать в установленные сроки... Когда ты идешь в суд, нужно еще выяснять, в какой именно", - отметил Солдунов.Он добавил, что, помимо всего прочего, должен появиться специальный человек, который смог бы отвечать на эти обращения.Кроме того, уточнил эксперт, такие штрафы всегда можно обжаловать в суде, но гораздо проще это делать через специальный инструмент - это менее затратно как для граждан, так и для государства."Если ты не согласен с постановлением, когда тебя остановил инспектор, то ты можешь сначала это обжаловать в районном отделе ГИБДД, и, если тебе откажут, можно пойти в суд. Есть способ это сделать быстро, понятно. А с камерами такого нет: если все будут идти в суд, то и суды будут завалены этими вопросами. А там большинство этих штрафов - 500 рублей, или 250 со скидкой, и из-за них будут завалены суды", - заключил Солдунов.

https://ria.ru/20210703/narusheniya-1739760954.html

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россия, госдума рф, общество