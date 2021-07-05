https://ria.ru/20210705/shtrafy-1739988975.html
Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов
Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов - РИА Новости, 05.07.2021
Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов
Новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов, направленный в Госдуму, нацелен на формирование единого порядка оспаривания нарушений, зафиксированных... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:02
2021-07-05T18:02
2021-07-05T18:02
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151595/53/1515955379_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_6cfc75ce9e91d61ce907c72d55d11c8f.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов, направленный в Госдуму, нацелен на формирование единого порядка оспаривания нарушений, зафиксированных камерами, поскольку сейчас в России четких правил обжалования именно таких штрафов нет, рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования выписанных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами.Солдунов напомнил, что камеры на дорогах в России устанавливают и частные компании - они получают процент со штрафов. И на них может устанавливаться разное программное обеспечение, они могут работать в разных формах партнерства.На данный момент, уточнил автоэксперт, не существует упорядоченной системы, по которой граждане могли бы обжаловать штрафы, выписанные с помощью камер, не доводя дело до суда. Часто автомобилисты просто не знают, куда обратиться и как обжаловать штраф."По всем этим автоматическим приборам у нас специально отменена презумпция невиновности. То есть это специально внесенный закон, где штраф накладывается не на водителя, а на владельца. И если ты не согласен, то твоя задача - пойти что-то доказать", - объяснил эксперт, добавив, что если нарушал ПДД не владелец автомобиля, то он обязан еще и рассказать, кто был за рулем."То, что сейчас внесено, - попытка внести некий стандарт порядка обжалования. Потому что получается следующее: сейчас для обжалования нужно каким-то образом обратиться в это подразделение, не всегда есть возможность установить (в какое), и не всегда это получается сделать в установленные сроки... Когда ты идешь в суд, нужно еще выяснять, в какой именно", - отметил Солдунов.Он добавил, что, помимо всего прочего, должен появиться специальный человек, который смог бы отвечать на эти обращения.Кроме того, уточнил эксперт, такие штрафы всегда можно обжаловать в суде, но гораздо проще это делать через специальный инструмент - это менее затратно как для граждан, так и для государства."Если ты не согласен с постановлением, когда тебя остановил инспектор, то ты можешь сначала это обжаловать в районном отделе ГИБДД, и, если тебе откажут, можно пойти в суд. Есть способ это сделать быстро, понятно. А с камерами такого нет: если все будут идти в суд, то и суды будут завалены этими вопросами. А там большинство этих штрафов - 500 рублей, или 250 со скидкой, и из-за них будут завалены суды", - заключил Солдунов.
https://ria.ru/20210703/narusheniya-1739760954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151595/53/1515955379_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66745dad2bec660b70396cb5e3d0ad83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов
Эксперт рассказал, что проект о штрафах обобщит порядок оспаривания нарушений, заснятых камерой
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов, направленный в Госдуму
, нацелен на формирование единого порядка оспаривания нарушений, зафиксированных камерами, поскольку сейчас в России
четких правил обжалования именно таких штрафов нет, рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования выписанных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами.
Солдунов напомнил, что камеры на дорогах в России устанавливают и частные компании - они получают процент со штрафов. И на них может устанавливаться разное программное обеспечение, они могут работать в разных формах партнерства.
На данный момент, уточнил автоэксперт, не существует упорядоченной системы, по которой граждане могли бы обжаловать штрафы, выписанные с помощью камер, не доводя дело до суда. Часто автомобилисты просто не знают, куда обратиться и как обжаловать штраф.
"По всем этим автоматическим приборам у нас специально отменена презумпция невиновности. То есть это специально внесенный закон, где штраф накладывается не на водителя, а на владельца. И если ты не согласен, то твоя задача - пойти что-то доказать", - объяснил эксперт, добавив, что если нарушал ПДД не владелец автомобиля, то он обязан еще и рассказать, кто был за рулем.
"То, что сейчас внесено, - попытка внести некий стандарт порядка обжалования. Потому что получается следующее: сейчас для обжалования нужно каким-то образом обратиться в это подразделение, не всегда есть возможность установить (в какое), и не всегда это получается сделать в установленные сроки... Когда ты идешь в суд, нужно еще выяснять, в какой именно", - отметил Солдунов.
Он добавил, что, помимо всего прочего, должен появиться специальный человек, который смог бы отвечать на эти обращения.
Кроме того, уточнил эксперт, такие штрафы всегда можно обжаловать в суде, но гораздо проще это делать через специальный инструмент - это менее затратно как для граждан, так и для государства.
"Если ты не согласен с постановлением, когда тебя остановил инспектор, то ты можешь сначала это обжаловать в районном отделе ГИБДД, и, если тебе откажут, можно пойти в суд. Есть способ это сделать быстро, понятно. А с камерами такого нет: если все будут идти в суд, то и суды будут завалены этими вопросами. А там большинство этих штрафов - 500 рублей, или 250 со скидкой, и из-за них будут завалены суды", - заключил Солдунов.