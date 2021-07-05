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Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов
Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов - РИА Новости, 05.07.2021
Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов
Новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов, направленный в Госдуму, нацелен на формирование единого порядка оспаривания нарушений, зафиксированных... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:02
2021-07-05T18:02
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов, направленный в Госдуму, нацелен на формирование единого порядка оспаривания нарушений, зафиксированных камерами, поскольку сейчас в России четких правил обжалования именно таких штрафов нет, рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования выписанных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами.Солдунов напомнил, что камеры на дорогах в России устанавливают и частные компании - они получают процент со штрафов. И на них может устанавливаться разное программное обеспечение, они могут работать в разных формах партнерства.На данный момент, уточнил автоэксперт, не существует упорядоченной системы, по которой граждане могли бы обжаловать штрафы, выписанные с помощью камер, не доводя дело до суда. Часто автомобилисты просто не знают, куда обратиться и как обжаловать штраф."По всем этим автоматическим приборам у нас специально отменена презумпция невиновности. То есть это специально внесенный закон, где штраф накладывается не на водителя, а на владельца. И если ты не согласен, то твоя задача - пойти что-то доказать", - объяснил эксперт, добавив, что если нарушал ПДД не владелец автомобиля, то он обязан еще и рассказать, кто был за рулем."То, что сейчас внесено, - попытка внести некий стандарт порядка обжалования. Потому что получается следующее: сейчас для обжалования нужно каким-то образом обратиться в это подразделение, не всегда есть возможность установить (в какое), и не всегда это получается сделать в установленные сроки... Когда ты идешь в суд, нужно еще выяснять, в какой именно", - отметил Солдунов.Он добавил, что, помимо всего прочего, должен появиться специальный человек, который смог бы отвечать на эти обращения.Кроме того, уточнил эксперт, такие штрафы всегда можно обжаловать в суде, но гораздо проще это делать через специальный инструмент - это менее затратно как для граждан, так и для государства."Если ты не согласен с постановлением, когда тебя остановил инспектор, то ты можешь сначала это обжаловать в районном отделе ГИБДД, и, если тебе откажут, можно пойти в суд. Есть способ это сделать быстро, понятно. А с камерами такого нет: если все будут идти в суд, то и суды будут завалены этими вопросами. А там большинство этих штрафов - 500 рублей, или 250 со скидкой, и из-за них будут завалены суды", - заключил Солдунов.
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россия, госдума рф, общество
Эксперт объяснил, что изменит закон об обжаловании автомобильных штрафов
18:02 05.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Эксперт рассказал, что проект о штрафах обобщит порядок оспаривания нарушений, заснятых камерой

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов, направленный в Госдуму, нацелен на формирование единого порядка оспаривания нарушений, зафиксированных камерами, поскольку сейчас в России четких правил обжалования именно таких штрафов нет, рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования выписанных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами.
Солдунов напомнил, что камеры на дорогах в России устанавливают и частные компании - они получают процент со штрафов. И на них может устанавливаться разное программное обеспечение, они могут работать в разных формах партнерства.
На данный момент, уточнил автоэксперт, не существует упорядоченной системы, по которой граждане могли бы обжаловать штрафы, выписанные с помощью камер, не доводя дело до суда. Часто автомобилисты просто не знают, куда обратиться и как обжаловать штраф.
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"По всем этим автоматическим приборам у нас специально отменена презумпция невиновности. То есть это специально внесенный закон, где штраф накладывается не на водителя, а на владельца. И если ты не согласен, то твоя задача - пойти что-то доказать", - объяснил эксперт, добавив, что если нарушал ПДД не владелец автомобиля, то он обязан еще и рассказать, кто был за рулем.
"То, что сейчас внесено, - попытка внести некий стандарт порядка обжалования. Потому что получается следующее: сейчас для обжалования нужно каким-то образом обратиться в это подразделение, не всегда есть возможность установить (в какое), и не всегда это получается сделать в установленные сроки... Когда ты идешь в суд, нужно еще выяснять, в какой именно", - отметил Солдунов.
Он добавил, что, помимо всего прочего, должен появиться специальный человек, который смог бы отвечать на эти обращения.
Кроме того, уточнил эксперт, такие штрафы всегда можно обжаловать в суде, но гораздо проще это делать через специальный инструмент - это менее затратно как для граждан, так и для государства.
"Если ты не согласен с постановлением, когда тебя остановил инспектор, то ты можешь сначала это обжаловать в районном отделе ГИБДД, и, если тебе откажут, можно пойти в суд. Есть способ это сделать быстро, понятно. А с камерами такого нет: если все будут идти в суд, то и суды будут завалены этими вопросами. А там большинство этих штрафов - 500 рублей, или 250 со скидкой, и из-за них будут завалены суды", - заключил Солдунов.
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РоссияГосдума РФОбщество
 
 
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