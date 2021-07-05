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Шоубиз
https://ria.ru/20210705/shtraf-1739987048.html
Моргенштерн подал жалобу в Мосгорсуд на штраф за пропаганду наркотиков
Моргенштерн подал жалобу в Мосгорсуд на штраф за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 05.07.2021
Моргенштерн подал жалобу в Мосгорсуд на штраф за пропаганду наркотиков
Мосгорсуд в эту среду рассмотрит жалобу рэпера Моргенштерна на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в понедельник. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:55
2021-07-05T18:39
московский городской суд
происшествия
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в эту среду рассмотрит жалобу рэпера Моргенштерна на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в понедельник."Апелляционная жалоба на решение Зюзинского городского суда в отношении Моргенштерна Алишера зарегистрирована в Московском городском суде. Рассмотрение назначено на 7 июля", - сказал собеседник агентства.Как отмечала защита, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family. По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).По словам Жорина, защита обжаловала штраф, потому что, по ее оценке, "не было фактически судебного разбирательства: да, была судья, но нам не дали пригласить в заседании свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства".
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/morgenshtern-1739743611.html
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московский городской суд, происшествия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Моргенштерн подал жалобу в Мосгорсуд на штраф за пропаганду наркотиков
17:55 05.07.2021 (обновлено: 18:39 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Рэпер Моргенштерн подал жалобу в Мосгорсуд на штраф в сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в эту среду рассмотрит жалобу рэпера Моргенштерна на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.
"Апелляционная жалоба на решение Зюзинского городского суда в отношении Моргенштерна Алишера зарегистрирована в Московском городском суде. Рассмотрение назначено на 7 июля", - сказал собеседник агентства.
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Как отмечала защита, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family. По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.
При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
По словам Жорина, защита обжаловала штраф, потому что, по ее оценке, "не было фактически судебного разбирательства: да, была судья, но нам не дали пригласить в заседании свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства".
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