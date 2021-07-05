https://ria.ru/20210705/shtraf-1739987048.html

Моргенштерн подал жалобу в Мосгорсуд на штраф за пропаганду наркотиков

Моргенштерн подал жалобу в Мосгорсуд на штраф за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 05.07.2021

Моргенштерн подал жалобу в Мосгорсуд на штраф за пропаганду наркотиков

Мосгорсуд в эту среду рассмотрит жалобу рэпера Моргенштерна на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в понедельник. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:55

2021-07-05T17:55

2021-07-05T18:39

московский городской суд

происшествия

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в эту среду рассмотрит жалобу рэпера Моргенштерна на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в понедельник."Апелляционная жалоба на решение Зюзинского городского суда в отношении Моргенштерна Алишера зарегистрирована в Московском городском суде. Рассмотрение назначено на 7 июля", - сказал собеседник агентства.Как отмечала защита, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family. По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).По словам Жорина, защита обжаловала штраф, потому что, по ее оценке, "не было фактически судебного разбирательства: да, была судья, но нам не дали пригласить в заседании свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства".

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/morgenshtern-1739743611.html

https://ria.ru/20210629/morgenshtern-1739019630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, происшествия, моргенштерн (алишер моргенштерн)