Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/shestun-1740004955.html
Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку
Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку - РИА Новости, 05.07.2021
Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку
Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который почти два месяца назад объявил голодовку, отказался и от воды,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T19:50
2021-07-05T19:50
россия
александр шестун
московский областной суд
московская область (подмосковье)
серпуховский район
ногинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155481/53/1554815318_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_cf791d418a4a70826170bc5f469ff630.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который почти два месяца назад объявил голодовку, отказался и от воды, сообщила РИА Новости его супруга Юлия Шестун.По ее словам, причиной такого решения стало требование этапировать на допрос за три сотни километров - из Торжка в Ногинск."Сегодня стало известно, что экс-глава Шестун, отказывающийся от приема пищи уже 57 суток, протестуя таким образом против нарушения своих прав и прав других заключенных, написал заявление о начале сухой голодовки (он перестает пить воду)", - сказала она.Шестун заявила, что с момента начал голодовки ее муж похудел с 95 до 70 килограммов, его медицинские показатели на фоне сахарного диабета и болезни сердца ухудшились, анализы говорят об очень высоком уровне калия в крови."Сам Шестун сообщил, что допросить его намереваются в рамках уголовного дела об оскорблении судьи Татьяны Юферовой (в декабре 2020 года она вынесла ему приговор)", - подчеркнула она.Жена Шестуна ранее сообщала, что он объявил голодовку 12 мая, протестуя против постановки на учет как склонного к побегу.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал приговор законным.
https://ria.ru/20210601/shestun-1735116118.html
https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html
россия
московская область (подмосковье)
серпуховский район
ногинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155481/53/1554815318_524:0:3224:2025_1920x0_80_0_0_9714f3fc3f0a0a205707310ddd1558fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр шестун, московский областной суд, московская область (подмосковье), серпуховский район, ногинск, происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку
19:50 05.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который почти два месяца назад объявил голодовку, отказался и от воды, сообщила РИА Новости его супруга Юлия Шестун.
По ее словам, причиной такого решения стало требование этапировать на допрос за три сотни километров - из Торжка в Ногинск.
Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия в здании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:10
Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна завели уголовное дело
"Сегодня стало известно, что экс-глава Шестун, отказывающийся от приема пищи уже 57 суток, протестуя таким образом против нарушения своих прав и прав других заключенных, написал заявление о начале сухой голодовки (он перестает пить воду)", - сказала она.
Шестун заявила, что с момента начал голодовки ее муж похудел с 95 до 70 килограммов, его медицинские показатели на фоне сахарного диабета и болезни сердца ухудшились, анализы говорят об очень высоком уровне калия в крови.
"Сам Шестун сообщил, что допросить его намереваются в рамках уголовного дела об оскорблении судьи Татьяны Юферовой (в декабре 2020 года она вынесла ему приговор)", - подчеркнула она.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 14:43
Шестун "расстроился", что получил 15 лет колонии, а не 20, заявили в ОНК
Жена Шестуна ранее сообщала, что он объявил голодовку 12 мая, протестуя против постановки на учет как склонного к побегу.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал приговор законным.
 
РоссияАлександр ШестунМосковский областной судМосковская область (Подмосковье)Серпуховский районНогинскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
04:08Эксперты рассказали, какое время суток лучше всего подходит для спорта
Лента новостейМолния