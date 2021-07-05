https://ria.ru/20210705/shestun-1740004955.html

Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку

Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку - РИА Новости, 05.07.2021

Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку

Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который почти два месяца назад объявил голодовку, отказался и от воды,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T19:50

2021-07-05T19:50

2021-07-05T19:50

россия

александр шестун

московский областной суд

московская область (подмосковье)

серпуховский район

ногинск

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который почти два месяца назад объявил голодовку, отказался и от воды, сообщила РИА Новости его супруга Юлия Шестун.По ее словам, причиной такого решения стало требование этапировать на допрос за три сотни километров - из Торжка в Ногинск."Сегодня стало известно, что экс-глава Шестун, отказывающийся от приема пищи уже 57 суток, протестуя таким образом против нарушения своих прав и прав других заключенных, написал заявление о начале сухой голодовки (он перестает пить воду)", - сказала она.Шестун заявила, что с момента начал голодовки ее муж похудел с 95 до 70 килограммов, его медицинские показатели на фоне сахарного диабета и болезни сердца ухудшились, анализы говорят об очень высоком уровне калия в крови."Сам Шестун сообщил, что допросить его намереваются в рамках уголовного дела об оскорблении судьи Татьяны Юферовой (в декабре 2020 года она вынесла ему приговор)", - подчеркнула она.Жена Шестуна ранее сообщала, что он объявил голодовку 12 мая, протестуя против постановки на учет как склонного к побегу.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал приговор законным.

https://ria.ru/20210601/shestun-1735116118.html

https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html

россия

московская область (подмосковье)

серпуховский район

ногинск

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россия, александр шестун, московский областной суд, московская область (подмосковье), серпуховский район, ногинск, происшествия