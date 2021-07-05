Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который почти два месяца назад объявил голодовку, отказался и от воды, сообщила РИА Новости его супруга Юлия Шестун.
По ее словам, причиной такого решения стало требование этапировать на допрос за три сотни километров - из Торжка в Ногинск.
"Сегодня стало известно, что экс-глава Шестун, отказывающийся от приема пищи уже 57 суток, протестуя таким образом против нарушения своих прав и прав других заключенных, написал заявление о начале сухой голодовки (он перестает пить воду)", - сказала она.
Шестун заявила, что с момента начал голодовки ее муж похудел с 95 до 70 килограммов, его медицинские показатели на фоне сахарного диабета и болезни сердца ухудшились, анализы говорят об очень высоком уровне калия в крови.
"Сам Шестун сообщил, что допросить его намереваются в рамках уголовного дела об оскорблении судьи Татьяны Юферовой (в декабре 2020 года она вынесла ему приговор)", - подчеркнула она.
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Жена Шестуна ранее сообщала, что он объявил голодовку 12 мая, протестуя против постановки на учет как склонного к побегу.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал приговор законным.