https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739972495.html
Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию
Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию - РИА Новости, 05.07.2021
Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию
Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию в связи с новым законом,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:03
2021-07-05T17:03
2021-07-05T17:29
экономика
россия
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ПАРИЖ, 5 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию в связи с новым законом, подтвердила РИА Новости директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь."Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", — сообщила Грималь.Как отмечается в копии письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", принятыми на прошлой недель. Закон уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении продукции произведенной на территории России.Агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.
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экономика, россия
Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию
17:03 05.07.2021 (обновлено: 17:29 05.07.2021)
Головной офис Moet Hennessy подтвердил приостановку поставок шампанского в Россию
ПАРИЖ, 5 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию в связи с новым законом, подтвердила РИА Новости директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.
"Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", — сообщила Грималь.
Как отмечается в копии письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", принятыми на прошлой недель. Закон уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении продукции произведенной на территории России
.
Агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.