https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739972495.html

Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию

Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию - РИА Новости, 05.07.2021

Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию

Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию в связи с новым законом,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:03

2021-07-05T17:03

2021-07-05T17:29

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589073777_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6acdca294b7c3b727d1e79e8cacfd99e.jpg

ПАРИЖ, 5 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию в связи с новым законом, подтвердила РИА Новости директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь."Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", — сообщила Грималь.Как отмечается в копии письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", принятыми на прошлой недель. Закон уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении продукции произведенной на территории России.Агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.

https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739927921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия