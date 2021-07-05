https://ria.ru/20210705/serbiya-1739983995.html
В Сербии рассказали о производстве "Спутника V"
В Сербии рассказали о производстве "Спутника V" - РИА Новости, 05.07.2021
В Сербии рассказали о производстве "Спутника V"
Значительная партия активного вещества для производства в Сербии вакцины "Спутник V" прибыла из России в понедельник, сообщило агентство Танюг. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:41
2021-07-05T17:41
2021-07-05T21:40
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БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Значительная партия активного вещества для производства в Сербии вакцины "Спутник V" прибыла из России в понедельник, сообщило агентство Танюг.Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович, который также является сопредседателем межправокмиссии по сотрудничеству двух стран, сообщил накануне из Москвы, что речь идет о количестве субстанции (препарата), достаточном для производства свыше 250 тысяч доз первого компонента.По его словам, через десять дней, согласно заявленному российской стороной, в Сербию должен быть доставлен препарат для производства и второго компонента вакцины. Ожидается, что у Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в следующие две недели будет около 550 тысяч доз первого и второго компонентов вакцины."Самолет с препаратом из России, доставленным с предприятия "Генериум" во Владимирской области, приземлился в аэропорту "Никола Тесла" около 14.00 (15.00 мск)", - кратко сообщило агентство.Препарат будет доставлен в Институт "Торлак" в Белграде. Как Попович ранее сообщил РИА Новости, там уже произведены первые десятки тысяч вакцин, образцы отправлены на экспертизу в Россию и ожидается одобрение.По данным сербского министра, по 18 образцов от каждой партии будут отправлены в институт имени Гамалеи в РФ на контроль и только после одобрения применены для иммунизации населения. Ожидаемые сроки проверки – три недели.Старт первой фазы производства – расфасовки – вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр вучич, здоровье - общество, владимир путин, сербия, в мире
В Сербии рассказали о производстве "Спутника V"
17:41 05.07.2021 (обновлено: 21:40 05.07.2021)
В Сербию поступила новая партия препарата для расфасовки "Спутника V"
БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости.
Значительная партия активного вещества для производства в Сербии
вакцины "Спутник V
" прибыла из России в понедельник, сообщило агентство Танюг
.
Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович, который также является сопредседателем межправокмиссии по сотрудничеству двух стран, сообщил накануне из Москвы, что речь идет о количестве субстанции (препарата), достаточном для производства свыше 250 тысяч доз первого компонента.
По его словам, через десять дней, согласно заявленному российской стороной, в Сербию должен быть доставлен препарат для производства и второго компонента вакцины. Ожидается, что у Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в следующие две недели будет около 550 тысяч доз первого и второго компонентов вакцины.
"Самолет с препаратом из России, доставленным с предприятия "Генериум" во Владимирской области, приземлился в аэропорту "Никола Тесла" около 14.00 (15.00 мск)", - кратко сообщило агентство.
Препарат будет доставлен в Институт "Торлак" в Белграде. Как Попович ранее сообщил РИА Новости, там уже произведены первые десятки тысяч вакцин, образцы отправлены на экспертизу в Россию
и ожидается одобрение.
По данным сербского министра, по 18 образцов от каждой партии будут отправлены в институт имени Гамалеи в РФ на контроль и только после одобрения применены для иммунизации населения. Ожидаемые сроки проверки – три недели.
Старт первой фазы производства – расфасовки – вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич
и России Владимир Путин
в ходе Петербургского международного экономического форума. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.