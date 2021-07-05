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Захарова рассказала о последствиях санкций против Белоруссии для Литвы
Захарова рассказала о последствиях санкций против Белоруссии для Литвы - РИА Новости, 05.07.2021
Захарова рассказала о последствиях санкций против Белоруссии для Литвы
Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет своих компаний, пострадавших от антибелорусских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T21:28
2021-07-05T21:28
россия
мария захарова
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
литва
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет своих компаний, пострадавших от антибелорусских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с "режимом" и в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что недавно Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, среди прочего были наложены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями."Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды Латакаса, на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых – калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены. Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно. Политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: "власти Литвы пролоббировали "смертный приговор" Клайпедскому порту", - отметила Захарова.По ее словам, "побочно жертвой станет АО "Литовские железные дороги", четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Белоруссия. "За ним, как костяшки домино (последуют) смежные и подчиненные предприятия - это все говорят эксперты", добавила официальный представитель МИД РФ.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
https://ria.ru/20210705/tikhanovskaya-1739887896.html
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россия, мария захарова, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, в мире
Захарова рассказала о последствиях санкций против Белоруссии для Литвы
21:28 05.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова рассказала о последствиях санкций против Белоруссии для Литвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет своих компаний, пострадавших от антибелорусских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с "режимом" и в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Она напомнила, что недавно Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, среди прочего были наложены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.
"Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды Латакаса, на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых – калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены. Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно. Политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: "власти Литвы пролоббировали "смертный приговор" Клайпедскому порту", - отметила Захарова.
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По ее словам, "побочно жертвой станет АО "Литовские железные дороги", четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Белоруссия. "За ним, как костяшки домино (последуют) смежные и подчиненные предприятия - это все говорят эксперты", добавила официальный представитель МИД РФ.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
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РоссияМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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