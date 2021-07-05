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США будут искать поводы для новых санкций против России, заявил Рябков
США будут искать поводы для новых санкций против России, заявил Рябков - РИА Новости, 05.07.2021
США будут искать поводы для новых санкций против России, заявил Рябков
США будут искать поводы для новых санкций против России, даже несмотря на то, что бессмысленность такой политики все больше очевидна тем, кто формулирует... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T20:00
2021-07-05T20:00
2021-07-05T21:44
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. США будут искать поводы для новых санкций против России, даже несмотря на то, что бессмысленность такой политики все больше очевидна тем, кто формулирует рекомендации для администрации в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они не могут просто отказаться от нее (санкционной политики - ред.), даже сознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить. Но исчерпанность и бессмысленность этой политики все более очевидна даже для тех, кто формулирует рекомендации относительно того, какой официальный курс на российском направлении должна проводить администрация в Вашингтоне", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"."Инерционность этой политики превосходит любой другой сегмент американского внешнеполитического курса. На российском направлении уже действуют более 95 санкционных циклов в том или ином виде. Санкционная политика в основе внешнеполитического курса США дает о себе знать на многих других участках", - отметил дипломат.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире
США будут искать поводы для новых санкций против России, заявил Рябков
20:00 05.07.2021 (обновлено: 21:44 05.07.2021)
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США не могут отказаться от новых санкций против России