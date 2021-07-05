Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/samolet-1740013966.html
В США обнаружили обломки Boeing 737, упавшего близ Гавайев
В США обнаружили обломки Boeing 737, упавшего близ Гавайев - РИА Новости, 05.07.2021
В США обнаружили обломки Boeing 737, упавшего близ Гавайев
Власти США обнаружили обломки грузового Boeing 737, упавшего близ Гавайев, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T21:58
2021-07-05T21:58
ntsb
faa
boeing 737
гонолулу
гавайи
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_f87879542d543ede604e8cceab43a595.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Власти США обнаружили обломки грузового Boeing 737, упавшего близ Гавайев, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB)."Был найдено небольшое количество плавающих обломков", - говорится в релизе NTSB. Это должно помочь расследованию, которое ведет комиссия в составе NTSB, федерального регулятора FAA, компании Boeing, производителя двигателей Pratt and Whitney и других.Самолет компании Rhoades Aviation (другое название Transair) приводнился в океан сразу после взлета близ Гонолулу. Он осуществлял рейс между двумя островами Гавайского архипелага. На борту были два пилота, их спасла береговая охрана. Самолет затонул, его местоположение еще не определено.
https://ria.ru/20210109/boeing-737-500-1592399895.html
гонолулу
гавайи
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_80cb1574e794e60c2d11eb401d25a9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ntsb, faa, boeing 737, гонолулу, гавайи, сша, в мире
В США обнаружили обломки Boeing 737, упавшего близ Гавайев
21:58 05.07.2021
 
© Depositphotos / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Depositphotos / Ali Mufti

Власти США обнаружили обломки грузового Boeing 737, упавшего близ Гавайев

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Власти США обнаружили обломки грузового Boeing 737, упавшего близ Гавайев, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
"Был найдено небольшое количество плавающих обломков", - говорится в релизе NTSB. Это должно помочь расследованию, которое ведет комиссия в составе NTSB, федерального регулятора FAA, компании Boeing, производителя двигателей Pratt and Whitney и других.
Boeing 737-500 авиакомпании SRIWIJAYA AIR - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 15:35
Авиалайнер Boeing-737-500
Самолет компании Rhoades Aviation (другое название Transair) приводнился в океан сразу после взлета близ Гонолулу. Он осуществлял рейс между двумя островами Гавайского архипелага. На борту были два пилота, их спасла береговая охрана. Самолет затонул, его местоположение еще не определено.
 
NTSBFAABoeing 737ГонолулуГавайиСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
04:08Эксперты рассказали, какое время суток лучше всего подходит для спорта
Лента новостейМолния