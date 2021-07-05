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В США обнаружили обломки Boeing 737, упавшего близ Гавайев
В США обнаружили обломки Boeing 737, упавшего близ Гавайев - РИА Новости, 05.07.2021
В США обнаружили обломки Boeing 737, упавшего близ Гавайев
Власти США обнаружили обломки грузового Boeing 737, упавшего близ Гавайев, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T21:58
2021-07-05T21:58
2021-07-05T21:58
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Власти США обнаружили обломки грузового Boeing 737, упавшего близ Гавайев, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB)."Был найдено небольшое количество плавающих обломков", - говорится в релизе NTSB. Это должно помочь расследованию, которое ведет комиссия в составе NTSB, федерального регулятора FAA, компании Boeing, производителя двигателей Pratt and Whitney и других.Самолет компании Rhoades Aviation (другое название Transair) приводнился в океан сразу после взлета близ Гонолулу. Он осуществлял рейс между двумя островами Гавайского архипелага. На борту были два пилота, их спасла береговая охрана. Самолет затонул, его местоположение еще не определено.
https://ria.ru/20210109/boeing-737-500-1592399895.html
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ntsb, faa, boeing 737, гонолулу, гавайи, сша, в мире
В США обнаружили обломки Boeing 737, упавшего близ Гавайев
Власти США обнаружили обломки грузового Boeing 737, упавшего близ Гавайев