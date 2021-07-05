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В центре Москвы мужчина на электросамокате сбил женщину

В центре Москвы мужчина на электросамокате сбил женщину - РИА Новости, 05.07.2021

В центре Москвы мужчина на электросамокате сбил женщину

Женщина получила травму головы после того, как ее сбил мужчина на электросамокате в центре Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:27

2021-07-05T14:27

2021-07-05T14:27

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Женщина получила травму головы после того, как ее сбил мужчина на электросамокате в центре Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.По информации пресс-службы, вечером 4 июля в полицию района Хамовники поступило сообщение о происшествии: на женщину на электросамокате наехал мужчина 36 лет, "авария" произошла на тротуаре."4 июля 2021 года вечером в ОМВД России по району Хамовники поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что поступила гражданка М., 36 лет, со слов больной: 04.07.2021 в 19.36 пациентка столкнулась с гражданином на электросамокате. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области головы", - говорится в сообщении пресс-службы.По данному происшествию проводится проверка.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия