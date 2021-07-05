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В центре Москвы мужчина на электросамокате сбил женщину
В центре Москвы мужчина на электросамокате сбил женщину - РИА Новости, 05.07.2021
В центре Москвы мужчина на электросамокате сбил женщину
Женщина получила травму головы после того, как ее сбил мужчина на электросамокате в центре Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:27
2021-07-05T14:27
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Женщина получила травму головы после того, как ее сбил мужчина на электросамокате в центре Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.По информации пресс-службы, вечером 4 июля в полицию района Хамовники поступило сообщение о происшествии: на женщину на электросамокате наехал мужчина 36 лет, "авария" произошла на тротуаре."4 июля 2021 года вечером в ОМВД России по району Хамовники поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что поступила гражданка М., 36 лет, со слов больной: 04.07.2021 в 19.36 пациентка столкнулась с гражданином на электросамокате. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области головы", - говорится в сообщении пресс-службы.По данному происшествию проводится проверка.
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гумвд, москва, происшествия
В центре Москвы мужчина на электросамокате сбил женщину
14:27 05.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Мужчина на электросамокате сбил женщину на тротуаре в центре Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Женщина получила травму головы после того, как ее сбил мужчина на электросамокате в центре Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
По информации пресс-службы, вечером 4 июля в полицию района Хамовники поступило сообщение о происшествии: на женщину на электросамокате наехал мужчина 36 лет, "авария" произошла на тротуаре.
"4 июля 2021 года вечером в ОМВД России по району Хамовники поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что поступила гражданка М., 36 лет, со слов больной: 04.07.2021 в 19.36 пациентка столкнулась с гражданином на электросамокате. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области головы", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данному происшествию проводится проверка.
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