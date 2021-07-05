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В Ростовской области выявили массовую гибель рыбы в водохранилище

В Ростовской области выявили массовую гибель рыбы в водохранилище - РИА Новости, 05.07.2021

В Ростовской области выявили массовую гибель рыбы в водохранилище

Массовая гибель рыбы произошла в Цимлянском водохранилище в городе Волгодонске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель Азово-Черноморского... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:12

2021-07-05T12:12

2021-07-05T12:12

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

волгодонск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Массовая гибель рыбы произошла в Цимлянском водохранилище в городе Волгодонске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.Собеседник отметил, что, вероятно, причина гибели рыбы связана с перегревом воды из-за высокой температуры воздуха, однако окончательные выводы будут сделаны после получения результатов проб воды.В настоящее время, по словам собеседника, специалисты также ведут подсчет количества погибшей рыбы и устанавливают ущерб.

https://ria.ru/20210704/ryba-1739784178.html

волгодонск

ростовская область

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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), волгодонск, ростовская область, происшествия