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В Ростовской области выявили массовую гибель рыбы в водохранилище
В Ростовской области выявили массовую гибель рыбы в водохранилище - РИА Новости, 05.07.2021
В Ростовской области выявили массовую гибель рыбы в водохранилище
Массовая гибель рыбы произошла в Цимлянском водохранилище в городе Волгодонске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель Азово-Черноморского... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:12
2021-07-05T12:12
2021-07-05T12:12
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
волгодонск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Массовая гибель рыбы произошла в Цимлянском водохранилище в городе Волгодонске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.Собеседник отметил, что, вероятно, причина гибели рыбы связана с перегревом воды из-за высокой температуры воздуха, однако окончательные выводы будут сделаны после получения результатов проб воды.В настоящее время, по словам собеседника, специалисты также ведут подсчет количества погибшей рыбы и устанавливают ущерб.
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волгодонск
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), волгодонск, ростовская область, происшествия
В Ростовской области выявили массовую гибель рыбы в водохранилище
Росрыболовство сообщило о массовой гибели рыбы в Цимлянском водохранилище в Ростовской области