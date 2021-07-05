Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Более 45% населения России подвержено воздействию факторов нездорового образа жизни, таких как несбалансированное питание, употребление алкоголя и курение, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 64,9 миллиона человек, или 45,5% населения, в субъектах Российской Федерации подвержено воздействию факторов нездорового образа жизни. По степени влияния на показатели состояния здоровья населения факторы образа жизни в субъектах Российской Федерации в 2020 году располагаются следующим образом: несбалансированное питание, употребление алкоголя и табакокурение", - говорится в докладе.
Эти факторы влияют в том числе на распространенность болезней органов дыхания, системы кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, травм и отравлений, уточняется в документе.
"К группе субъектов Российской Федерации, в которых отмечается наибольшее влияние факторов образа жизни на состояние здоровья населения, относятся Воронежская область, Ненецкий автономный округ, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Крым", - поясняется в докладе.
Регионы с наименьшим влиянием - Тамбовская область, Республика Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия–Алания, Чеченская Республика, Тыва, Чукотский автономный округ, отмечается в документе.