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Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни

Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни - РИА Новости, 05.07.2021

Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни

Более 45% населения России подвержено воздействию факторов нездорового образа жизни, таких как несбалансированное питание, употребление алкоголя и курение,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T07:25

2021-07-05T07:25

2021-07-05T07:25

россия

здоровье

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общество

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Более 45% населения России подвержено воздействию факторов нездорового образа жизни, таких как несбалансированное питание, употребление алкоголя и курение, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.Эти факторы влияют в том числе на распространенность болезней органов дыхания, системы кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, травм и отравлений, уточняется в документе."К группе субъектов Российской Федерации, в которых отмечается наибольшее влияние факторов образа жизни на состояние здоровья населения, относятся Воронежская область, Ненецкий автономный округ, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Крым", - поясняется в докладе.Регионы с наименьшим влиянием - Тамбовская область, Республика Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия–Алания, Чеченская Республика, Тыва, Чукотский автономный округ, отмечается в документе.

https://rsport.ria.ru/20210626/myasnikov-1738730682.html

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россия, здоровье, москва, общество