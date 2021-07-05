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Проекты RT стали рекордсменами по шортлистам на фестивале "Каннские львы"
Проекты RT стали рекордсменами по шортлистам на фестивале "Каннские львы" - РИА Новости, 05.07.2021
Проекты RT стали рекордсменами по шортлистам на фестивале "Каннские львы"
Проекты RT собрали в 2021 году рекордное количество шортлистов на международном фестивале "Каннские львы" — пять в различных номинациях, сообщается на сайте RT. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:02
2021-07-05T13:05
rt creative lab
россия
анна федорова
телеканал rt
освенцим
медиа
технологии
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Проекты RT собрали в 2021 году рекордное количество шортлистов на международном фестивале "Каннские львы" — пять в различных номинациях, сообщается на сайте RT. Церемония прошла онлайн после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.Тремя разными жюри были отмечены четыре работы RT Creative Lab: фильм "Уроки Аушвица" стал финалистом в Digital Craft Lions (Sound Design) и Media Lions (Use of Branded Content Created for Digital or Social), AR-книга #Romanovs100 вышла в финал в Industry Craft Lions (Photography), а весь проект #СтраницыПобеды стал единственным финалистом категории Cross-channel Storytelling в Digital Craft Lions.В нынешнем году на фестивале, проходившем с 21 по 25 июня, было представлено почти 30 тыс. лучших креативных и рекламных работ со всего мира, однако в финалисты попало менее 10%. От России было подано около 400 работ, из которых в шортлист попало только 24, причем почти четверть из них были созданы RT, — телеканал стал лидером по количеству номинаций среди российских компаний и агентств.RT стал единственным представителем России, номинировавшимся на трех подряд последних "Каннских львах" с разными работами, — за 2018-2021 годы RT собрал девять шортлистов.Как отметила креативный продюсер RT Creative Lab Анна Федорова, выступая на мероприятии, посвященном результатам "Каннских львов", проекты RT позволяют раскрыть исторические темы с использованием новейших технологий.Она также подчеркнула, что при создании подобных материалов в равной степени важны как идея, так и способ ее реализации, который позволяет вести диалог с аудиторией. Проект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе, а документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица" приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).Оба проекта были реализованы в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.#СтраницыПобеды ранее уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&amp;AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие."Каннские львы" (Cannes Lions) — один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы, в жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.
https://ria.ru/20210519/premiya-1732949981.html
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rt creative lab, россия, анна федорова, телеканал rt, освенцим, медиа, технологии

Проекты RT стали рекордсменами по шортлистам на фестивале "Каннские львы"

13:02 05.07.2021 (обновлено: 13:05 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Проекты RT собрали в 2021 году рекордное количество шортлистов на международном фестивале "Каннские львы" — пять в различных номинациях, сообщается на сайте RT. Церемония прошла онлайн после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.
Тремя разными жюри были отмечены четыре работы RT Creative Lab: фильм "Уроки Аушвица" стал финалистом в Digital Craft Lions (Sound Design) и Media Lions (Use of Branded Content Created for Digital or Social), AR-книга #Romanovs100 вышла в финал в Industry Craft Lions (Photography), а весь проект #СтраницыПобеды стал единственным финалистом категории Cross-channel Storytelling в Digital Craft Lions.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 13:43
Проект RT "Бесконечное письмо" выиграл Webby Awards
В нынешнем году на фестивале, проходившем с 21 по 25 июня, было представлено почти 30 тыс. лучших креативных и рекламных работ со всего мира, однако в финалисты попало менее 10%. От России было подано около 400 работ, из которых в шортлист попало только 24, причем почти четверть из них были созданы RT, — телеканал стал лидером по количеству номинаций среди российских компаний и агентств.
RT стал единственным представителем России, номинировавшимся на трех подряд последних "Каннских львах" с разными работами, — за 2018-2021 годы RT собрал девять шортлистов.
Как отметила креативный продюсер RT Creative Lab Анна Федорова, выступая на мероприятии, посвященном результатам "Каннских львов", проекты RT позволяют раскрыть исторические темы с использованием новейших технологий.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 19:01
RT завоевал высшие награды в восьми категориях премии Shorty Awards
Она также подчеркнула, что при создании подобных материалов в равной степени важны как идея, так и способ ее реализации, который позволяет вести диалог с аудиторией.
Проект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе, а документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица" приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Оба проекта были реализованы в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.
Премия D&AD - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 14:28
RT выиграл "Оскар индустрии дизайна" — премию D&AD
#СтраницыПобеды ранее уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.
"Каннские львы" (Cannes Lions) — один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы, в жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.
 
RT Creative LabРоссияАнна ФедороваТелеканал RTОсвенцимМедиаТехнологии
 
 
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