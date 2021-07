https://ria.ru/20210705/rekordsmeny-1739912279.html

Проекты RT стали рекордсменами по шортлистам на фестивале "Каннские львы"

Проекты RT стали рекордсменами по шортлистам на фестивале "Каннские львы" - РИА Новости, 05.07.2021

Проекты RT стали рекордсменами по шортлистам на фестивале "Каннские львы"

Проекты RT собрали в 2021 году рекордное количество шортлистов на международном фестивале "Каннские львы" — пять в различных номинациях, сообщается на сайте RT. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:02

2021-07-05T13:02

2021-07-05T13:05

rt creative lab

россия

анна федорова

телеканал rt

освенцим

медиа

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Проекты RT собрали в 2021 году рекордное количество шортлистов на международном фестивале "Каннские львы" — пять в различных номинациях, сообщается на сайте RT. Церемония прошла онлайн после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.Тремя разными жюри были отмечены четыре работы RT Creative Lab: фильм "Уроки Аушвица" стал финалистом в Digital Craft Lions (Sound Design) и Media Lions (Use of Branded Content Created for Digital or Social), AR-книга #Romanovs100 вышла в финал в Industry Craft Lions (Photography), а весь проект #СтраницыПобеды стал единственным финалистом категории Cross-channel Storytelling в Digital Craft Lions.В нынешнем году на фестивале, проходившем с 21 по 25 июня, было представлено почти 30 тыс. лучших креативных и рекламных работ со всего мира, однако в финалисты попало менее 10%. От России было подано около 400 работ, из которых в шортлист попало только 24, причем почти четверть из них были созданы RT, — телеканал стал лидером по количеству номинаций среди российских компаний и агентств.RT стал единственным представителем России, номинировавшимся на трех подряд последних "Каннских львах" с разными работами, — за 2018-2021 годы RT собрал девять шортлистов.Как отметила креативный продюсер RT Creative Lab Анна Федорова, выступая на мероприятии, посвященном результатам "Каннских львов", проекты RT позволяют раскрыть исторические темы с использованием новейших технологий.Она также подчеркнула, что при создании подобных материалов в равной степени важны как идея, так и способ ее реализации, который позволяет вести диалог с аудиторией. Проект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе, а документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица" приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).Оба проекта были реализованы в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.#СтраницыПобеды ранее уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие."Каннские львы" (Cannes Lions) — один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы, в жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.

https://ria.ru/20210519/premiya-1732949981.html

https://ria.ru/20210517/nagrady-1732698851.html

https://ria.ru/20210528/premiya-1734589190.html

россия

освенцим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rt creative lab, россия, анна федорова, телеканал rt, освенцим, медиа, технологии