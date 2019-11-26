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РИА Новости

Книга проекта RT #Romanovs100 завоевала две международные премии

14:40 26.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
© РИА Новости
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Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Книга с элементами дополненной реальности, созданная в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100, получила престижные премии Shorty Social Good Awards и Epica Awards, сообщается на сайте телеканала RT.
"Книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), созданная RT в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100, получила две престижные премии - Shorty Social Good Awards, которая отмечает работы, оказывающие положительное влияние на общество, и Epica Awards - за достижения в области рекламы и маркетинга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в книге объединены фотографии начала XX века с технологиями дополненной реальности. С помощью мобильного приложения Romanovs100 читатель может получить доступ более чем к 60 AR-элементам книги, в том числе к интерактивным фотогалереям, колоризированным фотографиям и VR-анимации.
Сообщается, что книга #Romanovs100 одержала победу в категории "Лучшее использование изображений" премии Shorty Social Good Awards. Также AR-фотоальбом RT завоевал серебро премии Epica Awards в категории "Виртуальная/дополненная реальность".
Кроме того, проект #Romanovs100 получил золотую и серебряную награды конкурса MIXX Russia Awards 2019.
Кирилл Карнович-Валуа
13 августа 2018, 10:00
Как создавался “соцмедиа фото-пазл” #Romanovs100
Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Госархивом России, был реализован на четырех социальных медиаплатформах - YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых, и это на сегодняшний день наиболее полная фотоколлекция царской семьи.
Ранее авторы #Romanovs100 создали историческую Twitter-реконструкцию революции 1917 года в России - проект #1917LIVE. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей - от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо.
Проекты RT #Romanovs100 и #1917LIVE завоевали более 50 наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals. Кроме того, проекты RT четыре раза выходили в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга - "Каннские Львы".
дом Ипатьева, Тобольск, июнь 2018 – в нем открылся музей семьи императора Николая II
6 августа 2018, 10:15Сказано в эфире
Наследие Романовых. Где спрятаны сокровища царской семьиПоследнее путешествие Романовых. Специальный проект радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. Ссылка в Тобольск: дом, тюрьма или монастырь.
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телеканал RTНиколай IIПауло КоэльоВеликобританияРоссияСШАОбщество
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