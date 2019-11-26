Книга проекта RT #Romanovs100 завоевала две международные премии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Книга с элементами дополненной реальности, созданная в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100, получила престижные премии Shorty Social Good Awards и Epica Awards, сообщается на сайте Книга с элементами дополненной реальности, созданная в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100, получила престижные премии Shorty Social Good Awards и Epica Awards, сообщается на сайте телеканала RT

"Книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), созданная RT в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100, получила две престижные премии - Shorty Social Good Awards, которая отмечает работы, оказывающие положительное влияние на общество, и Epica Awards - за достижения в области рекламы и маркетинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в книге объединены фотографии начала XX века с технологиями дополненной реальности. С помощью мобильного приложения Romanovs100 читатель может получить доступ более чем к 60 AR-элементам книги, в том числе к интерактивным фотогалереям, колоризированным фотографиям и VR-анимации.

Сообщается, что книга #Romanovs100 одержала победу в категории "Лучшее использование изображений" премии Shorty Social Good Awards. Также AR-фотоальбом RT завоевал серебро премии Epica Awards в категории "Виртуальная/дополненная реальность".

Кроме того, проект #Romanovs100 получил золотую и серебряную награды конкурса MIXX Russia Awards 2019.

Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Госархивом России, был реализован на четырех социальных медиаплатформах - YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых, и это на сегодняшний день наиболее полная фотоколлекция царской семьи.

Ранее авторы #Romanovs100 создали историческую Twitter-реконструкцию революции 1917 года в России - проект #1917LIVE. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей - от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо.