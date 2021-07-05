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Тверская область
https://ria.ru/20210705/reforma-1739923421.html
Руденя: в Верхневолжье стартовал очередной этап транспортной реформы
Руденя: в Верхневолжье стартовал очередной этап транспортной реформы - РИА Новости, 05.07.2021
Руденя: в Верхневолжье стартовал очередной этап транспортной реформы
Очередной этап транспортной реформы в Верхневолжье стартовал в Ржевской, Кимрской, Старицкой и Зубцовской агломерациях, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:45
2021-07-05T13:45
тверская область
игорь руденя
ржевский район
ржев
калининский район
общество
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ТВЕРЬ, 5 июл – РИА Новости. Очередной этап транспортной реформы в Верхневолжье стартовал в Ржевской, Кимрской, Старицкой и Зубцовской агломерациях, сообщает пресс-служба регионального правительства.В общей сложности в четырех агломерациях в соответствии с новой транспортной моделью созданы более ста маршрутов, в том числе 41 - в Ржеве и Ржевском районе.В понедельник губернатор региона Игорь Руденя познакомился с работой новой модели в городе Ржеве. Планируется, что пассажиропоток на общественном транспорте города Ржева и Ржевского района увеличится на 75% – с 1,6 тысячи до 2,8 тысяч пассажиров в час. Благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Ржевской агломерации созданы 167 новых рабочих мест.Первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе.
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игорь руденя, ржевский район, ржев, калининский район, общество

Руденя: в Верхневолжье стартовал очередной этап транспортной реформы

13:45 05.07.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с работой новой модели пассажирских перевозок в городе Ржеве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с работой новой модели пассажирских перевозок в городе Ржеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 5 июл – РИА Новости. Очередной этап транспортной реформы в Верхневолжье стартовал в Ржевской, Кимрской, Старицкой и Зубцовской агломерациях, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В общей сложности в четырех агломерациях в соответствии с новой транспортной моделью созданы более ста маршрутов, в том числе 41 - в Ржеве и Ржевском районе.
В понедельник губернатор региона Игорь Руденя познакомился с работой новой модели в городе Ржеве.
"Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться. На общественном транспорте теперь действуют все льготы, в том числе для старшего поколения. Мы максимально сохранили маршрутную сеть, которая действовала в муниципалитете. При этом с учетом пожеланий людей добавили два новых маршрута. При необходимости готовы вносить коррективы", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Планируется, что пассажиропоток на общественном транспорте города Ржева и Ржевского района увеличится на 75% – с 1,6 тысячи до 2,8 тысяч пассажиров в час. Благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Ржевской агломерации созданы 167 новых рабочих мест.
Первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе.
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Тверская областьИгорь РуденяРжевский районРжевКалининский районОбщество
 
 
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