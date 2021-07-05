https://ria.ru/20210705/reforma-1739923421.html

Руденя: в Верхневолжье стартовал очередной этап транспортной реформы

Руденя: в Верхневолжье стартовал очередной этап транспортной реформы - РИА Новости, 05.07.2021

Руденя: в Верхневолжье стартовал очередной этап транспортной реформы

Очередной этап транспортной реформы в Верхневолжье стартовал в Ржевской, Кимрской, Старицкой и Зубцовской агломерациях, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:45

2021-07-05T13:45

2021-07-05T13:45

тверская область

игорь руденя

ржевский район

ржев

калининский район

общество

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ТВЕРЬ, 5 июл – РИА Новости. Очередной этап транспортной реформы в Верхневолжье стартовал в Ржевской, Кимрской, Старицкой и Зубцовской агломерациях, сообщает пресс-служба регионального правительства.В общей сложности в четырех агломерациях в соответствии с новой транспортной моделью созданы более ста маршрутов, в том числе 41 - в Ржеве и Ржевском районе.В понедельник губернатор региона Игорь Руденя познакомился с работой новой модели в городе Ржеве. Планируется, что пассажиропоток на общественном транспорте города Ржева и Ржевского района увеличится на 75% – с 1,6 тысячи до 2,8 тысяч пассажиров в час. Благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Ржевской агломерации созданы 167 новых рабочих мест.Первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе.

https://ria.ru/20210701/detsady-1739426237.html

ржевский район

ржев

калининский район

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игорь руденя, ржевский район, ржев, калининский район, общество