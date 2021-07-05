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Путин провел телефонный разговор с новым премьером Израиля
Путин провел телефонный разговор с новым премьером Израиля - РИА Новости, 05.07.2021
Путин провел телефонный разговор с новым премьером Израиля
Президент России Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра Израиля, условлено о поддержании дальнейших контактов, сообщает... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:57
2021-07-05T14:07
нафтали беннет
россия
владимир путин
израиль
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра Израиля, условлено о поддержании дальнейших контактов, сообщает пресс-служба Кремля.Путин в понедельник провел телефонный разговор с новым премьером Израиля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны."Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра. Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов", - говорится в сообщении."Обсуждены предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивался также ряд тем региональной повестки дня", - говорится в сообщении."Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210705/aven-1739918261.html
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нафтали беннет, россия, владимир путин, израиль, в мире
Материал дополняется
Путин провел телефонный разговор с новым премьером Израиля
13:57 05.07.2021 (обновлено: 14:07 05.07.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин пожелал новому премьер-министру Израиля успехов на посту

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра Израиля, условлено о поддержании дальнейших контактов, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин в понедельник провел телефонный разговор с новым премьером Израиля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
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"Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра. Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов", - говорится в сообщении.
"Обсуждены предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивался также ряд тем региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу", - говорится в сообщении.
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