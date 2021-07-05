В Тбилиси иностранца ранили ножом во время акции противников ЛГБТ
© Sputnik / Александр ИмедашвилиАкция протеста против ЛГБТ в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
МВД Грузии сообщило, что иностранца ранили ножом во время акции противников ЛГБТ в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Иностранец получил ранение ножом в ходе акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, подозреваемый в нападении задержан, говорится в сообщении МВД Грузии.
"Следствием установлено, что 5 июля текущего года в на улице Хетагурова иностранный гражданин внезапно подвергся нападению и был ранен холодным оружием. Пострадавший был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Обвиняемый был задержан на месте", - говорится в заявлении.
Телекомпания "Формула" со ссылкой на очевидцев сообщает, что иностранец, который гулял по городу, был дважды ранен ножом из-за того, что носил серьгу.
МВД со ссылкой на членов семьи задержанного сообщает, что ранее у него отмечались психические проблемы. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что противники ЛГБТ-марша в Тбилиси нападали на подростков, женщин и туристов.
"Друзья, сограждане, призываю вас к спокойствию. Неприемлемо насилие! Фиксируются невероятные факты нападения на подростков, женщин, даже туристов", - написал мэр Тбилиси на своей странице в Facebook.
По его словам, агрессивные действия и нападения на журналистов неприемлемы. "СМИ неприкосновенны даже в горячих точках мира. Выраженная в отношении наших журналистов агрессия является позором нашего общества. Дайте им возможность работать", - написал Каладзе.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали несколько представителей СМИ. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.