https://ria.ru/20210705/ranenie-1739977873.html

В Тбилиси иностранца ранили ножом во время акции противников ЛГБТ

В Тбилиси иностранца ранили ножом во время акции противников ЛГБТ - РИА Новости, 05.07.2021

В Тбилиси иностранца ранили ножом во время акции противников ЛГБТ

Иностранец получил ранение ножом в ходе акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, подозреваемый в нападении задержан, говорится в сообщении МВД Грузии. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:20

2021-07-05T17:20

2021-07-05T17:20

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Иностранец получил ранение ножом в ходе акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, подозреваемый в нападении задержан, говорится в сообщении МВД Грузии."Следствием установлено, что 5 июля текущего года в на улице Хетагурова иностранный гражданин внезапно подвергся нападению и был ранен холодным оружием. Пострадавший был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Обвиняемый был задержан на месте", - говорится в заявлении.Телекомпания "Формула" со ссылкой на очевидцев сообщает, что иностранец, который гулял по городу, был дважды ранен ножом из-за того, что носил серьгу. МВД со ссылкой на членов семьи задержанного сообщает, что ранее у него отмечались психические проблемы. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что противники ЛГБТ-марша в Тбилиси нападали на подростков, женщин и туристов."Друзья, сограждане, призываю вас к спокойствию. Неприемлемо насилие! Фиксируются невероятные факты нападения на подростков, женщин, даже туристов", - написал мэр Тбилиси на своей странице в Facebook.По его словам, агрессивные действия и нападения на журналистов неприемлемы. "СМИ неприкосновенны даже в горячих точках мира. Выраженная в отношении наших журналистов агрессия является позором нашего общества. Дайте им возможность работать", - написал Каладзе.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали несколько представителей СМИ. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.

https://ria.ru/20210705/parad-1739669047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция противников секс-меньшинств в Тбилиси Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества. 2021-07-05T17:20 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд грузии, лгбт-сообщество, тбилиси, в мире