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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210705/qr-1739935920.html
В РПЦ назвали суевериями попытки связать QR-коды с "печатью Антихриста"
В РПЦ назвали суевериями попытки связать QR-коды с "печатью Антихриста" - РИА Новости, 05.07.2021
В РПЦ назвали суевериями попытки связать QR-коды с "печатью Антихриста"
Попытки связать QR-коды с апокалипсисом и "печатью Антихриста" не имеют отношения к православию и представляют собой обыкновенные суеверия, рассказал РИА... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:33
2021-07-05T14:41
религия и мировоззрение
владимир легойда
сергей собянин
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коронавирус в россии
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Попытки связать QR-коды с апокалипсисом и "печатью Антихриста" не имеют отношения к православию и представляют собой обыкновенные суеверия, рассказал РИА Новости глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов.Последняя книга Нового завета – Откровение (на греческом "Апокалипсис") Иоанна Богослова – содержит упоминание о "начертании (или печати) Антихриста". Это знак покорности и принятия Антихриста: "и он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его" (Откр. 13:16-17). Среди части верующих бытует мнение о тождественности с "начертанием Антихриста" средств учета, таких как идентификационный номер налогоплательщика или QR-коды."Страхи перед QR-кодами в связи с попытками связать их с апокалипсисом – это нелепое суеверие, никакого отношения к православию не имеющее. К сожалению, невежество и состояние эмоционального возбуждения делает некоторых людей готовыми верить в подобные суеверия", - рассказал священник.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня во все заведения общественного питания Москвы доступ будут иметь только привитые от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах.Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда после этого сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь не может вводить условия посещения храмов по QR-кодам.
https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html
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владимир легойда, сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, русская православная церковь, общество
В РПЦ назвали суевериями попытки связать QR-коды с "печатью Антихриста"
14:33 05.07.2021 (обновлено: 14:41 05.07.2021)
 
© Фото : из личного архива отца Георгия МаксимоваСвященник Георгий Максимов с почитаемой филлипинцами иконой Божией Матери
Священник Георгий Максимов с почитаемой филлипинцами иконой Божией Матери - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : из личного архива отца Георгия Максимова

Священник РПЦ заявил, что попытки связать QR-коды с "печатью Антихриста" являются суеверием

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Попытки связать QR-коды с апокалипсисом и "печатью Антихриста" не имеют отношения к православию и представляют собой обыкновенные суеверия, рассказал РИА Новости глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов.
Последняя книга Нового завета – Откровение (на греческом "Апокалипсис") Иоанна Богослова – содержит упоминание о "начертании (или печати) Антихриста". Это знак покорности и принятия Антихриста: "и он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его" (Откр. 13:16-17). Среди части верующих бытует мнение о тождественности с "начертанием Антихриста" средств учета, таких как идентификационный номер налогоплательщика или QR-коды.
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"Страхи перед QR-кодами в связи с попытками связать их с апокалипсисом – это нелепое суеверие, никакого отношения к православию не имеющее. К сожалению, невежество и состояние эмоционального возбуждения делает некоторых людей готовыми верить в подобные суеверия", - рассказал священник.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня во все заведения общественного питания Москвы доступ будут иметь только привитые от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда после этого сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь не может вводить условия посещения храмов по QR-кодам.
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Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаСергей СобянинВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРусская православная церковьОбщество
 
 
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