https://ria.ru/20210705/putin-1740015908.html

Володин рассказал о редких качествах Путина

Володин рассказал о редких качествах Путина - РИА Новости, 05.07.2021

Володин рассказал о редких качествах Путина

Необходимо сделать все, чтобы президент РФ Владимир Путин оставался главой государства как можно дольше, поскольку при нем Россия станет еще сильнее, заявил... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T22:36

2021-07-05T22:36

2021-07-05T22:36

россия

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы президент РФ Владимир Путин оставался главой государства как можно дольше, поскольку при нем Россия станет еще сильнее, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны", - заявил он в интервью на сайте kp.ru.По словам Володина, Путин обладает качествами, которыми редко обладают люди занимающие должности глав государства: наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью это доброта, эмпатия и человечность.

https://ria.ru/20210630/putin-1739227691.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика