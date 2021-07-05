Песков рассказал о работе Путина над статьей про Украину
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Песков рассказал, что Путин сам пишет статью про Украину, ничья помощь ему не нужна
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам работает над статьей про Украину, никакой помощи в этом ему не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин пишет статью об Украине и она может выйти уже в ближайшее время.
"Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем", - заявил Песков.
Отвечая на вопрос о возможном выпуске полного издания сочинений Путина, куда бы были включены его речи и интервью, Песков ответил, что все эти материалы опубликованы на сайте президента и доступны всем желающим.
"Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим ... Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан", - отметил Песков.
Ранее на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.