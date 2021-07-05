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Песков рассказал о работе Путина над статьей про Украину
Песков рассказал о работе Путина над статьей про Украину - РИА Новости, 05.07.2021
Песков рассказал о работе Путина над статьей про Украину
Президент России Владимир Путин сам работает над статьей про Украину, никакой помощи в этом ему не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:39
2021-07-05T12:39
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам работает над статьей про Украину, никакой помощи в этом ему не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил, что Путин пишет статью об Украине и она может выйти уже в ближайшее время.Отвечая на вопрос о возможном выпуске полного издания сочинений Путина, куда бы были включены его речи и интервью, Песков ответил, что все эти материалы опубликованы на сайте президента и доступны всем желающим."Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим ... Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан", - отметил Песков.Ранее на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, общество
Песков рассказал о работе Путина над статьей про Украину
12:39 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Песков рассказал, что Путин сам пишет статью про Украину, ничья помощь ему не нужна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам работает над статьей про Украину, никакой помощи в этом ему не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин пишет статью об Украине и она может выйти уже в ближайшее время.
"Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем", - заявил Песков.
Отвечая на вопрос о возможном выпуске полного издания сочинений Путина, куда бы были включены его речи и интервью, Песков ответил, что все эти материалы опубликованы на сайте президента и доступны всем желающим.
"Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим ... Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан", - отметил Песков.
Ранее на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.
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