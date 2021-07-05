https://ria.ru/20210705/putin-1739904998.html

Песков рассказал о работе Путина над статьей про Украину

Песков рассказал о работе Путина над статьей про Украину - РИА Новости, 05.07.2021

Песков рассказал о работе Путина над статьей про Украину

Президент России Владимир Путин сам работает над статьей про Украину, никакой помощи в этом ему не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:39

2021-07-05T12:39

2021-07-05T12:39

россия

дмитрий песков

владимир путин

украина

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам работает над статьей про Украину, никакой помощи в этом ему не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил, что Путин пишет статью об Украине и она может выйти уже в ближайшее время.Отвечая на вопрос о возможном выпуске полного издания сочинений Путина, куда бы были включены его речи и интервью, Песков ответил, что все эти материалы опубликованы на сайте президента и доступны всем желающим."Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим ... Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан", - отметил Песков.Ранее на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.

https://ria.ru/20210630/putin-1739197763.html

россия

украина

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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, общество