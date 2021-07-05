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Российские туристы должны будут сдавать ПЦР-тесты при въезде в Болгарию
Российские туристы должны будут сдавать ПЦР-тесты при въезде в Болгарию - РИА Новости, 05.07.2021
Российские туристы должны будут сдавать ПЦР-тесты при въезде в Болгарию
Прибывающие в Болгарию российские туристы будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T20:52
2021-07-05T20:52
2021-07-05T21:19
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прибывающие в Болгарию российские туристы будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил болгарский минздрав.Новые правила для россиян начнут действовать с 8 июля, они также коснутся граждан Испании и Кипра. Эти три страны, согласно списку минздрава, входят в оранжевую зону по степени распространения коронавируса. Граждане из стран зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, допуск в страну граждан из красной зоны закрыт.По сравнению с другими странами из оранжевой зоны для России, Испании и Кипра введены дополнительные требования в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.Россия с 28 июня возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Болгарией.
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Российские туристы должны будут сдавать ПЦР-тесты при въезде в Болгарию
20:52 05.07.2021 (обновлено: 21:19 05.07.2021)
Обязательные ПЦР-тесты для въезда в Болгарию введут для российских туристов с 8 июля