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Российские туристы должны будут сдавать ПЦР-тесты при въезде в Болгарию

Российские туристы должны будут сдавать ПЦР-тесты при въезде в Болгарию - РИА Новости, 05.07.2021

Российские туристы должны будут сдавать ПЦР-тесты при въезде в Болгарию

Прибывающие в Болгарию российские туристы будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T20:52

2021-07-05T20:52

2021-07-05T21:19

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прибывающие в Болгарию российские туристы будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил болгарский минздрав.Новые правила для россиян начнут действовать с 8 июля, они также коснутся граждан Испании и Кипра. Эти три страны, согласно списку минздрава, входят в оранжевую зону по степени распространения коронавируса. Граждане из стран зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, допуск в страну граждан из красной зоны закрыт.По сравнению с другими странами из оранжевой зоны для России, Испании и Кипра введены дополнительные требования в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.Россия с 28 июня возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Болгарией.

https://ria.ru/20210705/uscherb-1739857201.html

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