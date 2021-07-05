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Специалист объяснил, как вычислить прослушку по телефону
Специалист объяснил, как вычислить прослушку по телефону - РИА Новости, 05.07.2021
Специалист объяснил, как вычислить прослушку по телефону
Помехи во время разговора по телефону обычно возникают по безобидным причинам, но существует несколько признаков, указывающих, что к телефону может быть... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T01:15
2021-07-05T10:24
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
россия
мессенджеры
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помехи во время разговора по телефону обычно возникают по безобидным причинам, но существует несколько признаков, указывающих, что к телефону может быть подключена третья сторона, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Он констатировал, что программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты. Так они скрывают свое постоянное присутствие на устройстве. Эксперт упрекает, что часто мы не глядя даем согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании, забывая и не задумываясь, что мы разрешаем доступ к микрофону и камерам смартфона.Он предупреждает еще об одном признаке прослушки — таргетированный под ваши разговоры контент. Например, вы видите рекламу или сообщения с неизвестного номера о том, что вы недавно обсуждали с кем-либо. Поэтому в случае появления подозрений телефон следует отключить и немедленно обратиться в сервисный центр. Самостоятельная защита требует определенных навыков.
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, мессенджеры, смартфоны, технологии
Специалист объяснил, как вычислить прослушку по телефону
01:15 05.07.2021 (обновлено: 10:24 05.07.2021)
 
© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Fotolia / lavio

Эксперт Мясоедов объяснил, как вычислить прослушку по телефону

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помехи во время разговора по телефону обычно возникают по безобидным причинам, но существует несколько признаков, указывающих, что к телефону может быть подключена третья сторона, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

"Первый и главный признак — это повышенный расход батареи. И если раньше это был универсальный сигнал о прослушке, то сейчас на фоне множества приложений, работающих в фоновом режиме, нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определенных действий, например разговора по телефону или переписки в мессенджере", — подчеркивает эксперт.

Он констатировал, что программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты. Так они скрывают свое постоянное присутствие на устройстве. Эксперт упрекает, что часто мы не глядя даем согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании, забывая и не задумываясь, что мы разрешаем доступ к микрофону и камерам смартфона.
Он предупреждает еще об одном признаке прослушки — таргетированный под ваши разговоры контент. Например, вы видите рекламу или сообщения с неизвестного номера о том, что вы недавно обсуждали с кем-либо. Поэтому в случае появления подозрений телефон следует отключить и немедленно обратиться в сервисный центр. Самостоятельная защита требует определенных навыков.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Интеллектуальный РезервПавел МясоедовРоссияМессенджерыСмартфоныТехнологии
 
 
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