https://ria.ru/20210705/proslushka-1739704480.html

Специалист объяснил, как вычислить прослушку по телефону

Специалист объяснил, как вычислить прослушку по телефону - РИА Новости, 05.07.2021

Специалист объяснил, как вычислить прослушку по телефону

Помехи во время разговора по телефону обычно возникают по безобидным причинам, но существует несколько признаков, указывающих, что к телефону может быть... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T01:15

2021-07-05T01:15

2021-07-05T10:24

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

россия

мессенджеры

смартфоны

технологии

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помехи во время разговора по телефону обычно возникают по безобидным причинам, но существует несколько признаков, указывающих, что к телефону может быть подключена третья сторона, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Он констатировал, что программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты. Так они скрывают свое постоянное присутствие на устройстве. Эксперт упрекает, что часто мы не глядя даем согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании, забывая и не задумываясь, что мы разрешаем доступ к микрофону и камерам смартфона.Он предупреждает еще об одном признаке прослушки — таргетированный под ваши разговоры контент. Например, вы видите рекламу или сообщения с неизвестного номера о том, что вы недавно обсуждали с кем-либо. Поэтому в случае появления подозрений телефон следует отключить и немедленно обратиться в сервисный центр. Самостоятельная защита требует определенных навыков.

https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html

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2021

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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, мессенджеры, смартфоны, технологии