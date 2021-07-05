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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210705/proizvodstvo-1739937296.html
Пять предприятий локализовали производство при поддержке властей Москвы
Пять предприятий локализовали производство при поддержке властей Москвы - РИА Новости, 05.07.2021
Пять предприятий локализовали производство при поддержке властей Москвы
Пять промышленных предприятий с начала 2021 года локализовали производство в Москве при поддержке столичных властей, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:40
2021-07-05T14:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Пять промышленных предприятий с начала 2021 года локализовали производство в Москве при поддержке столичных властей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."С начала года столичные власти помогли разместить производство пяти предприятиям, общая площадь подобранных площадок составляет порядка 9000 квадратных метров. Компании планируют инвестировать в свое развитие около 1,5 миллиарда рублей, а также создать 163 новых рабочих места", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Специалисты подведомственного департаменту Агентства промышленного развития подобрали новые площадки для производителей медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов, а также для разработчика систем диагностики промоборудования, уточняется в сообщении.По словам вице-мэра, в 2020 году услугами Агентства воспользовались семь компаний. В развитие и расширение своих производств они инвестировали 1,7 миллиарда рублей.Одной из организаций, обратившейся за помощью в Агентство, стала компания-разработчик систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования – компания "Технекон".Предприятие планирует вложить в свое развитие свыше 300 миллионов рублей, увеличив штат на 40 сотрудников. На новой площадке "Технекон" будет выпускать автоматизированные системы контроля, диагностики и прогнозирования технического состояния газотурбинных установок большой мощности для электростанций, портативные спектроанализаторы для измерения, системы экологического мониторинга промышленных установок и многое другое.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика

Пять предприятий локализовали производство при поддержке властей Москвы

14:40 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок на предприятии ООО "Медицинские маски" в Московской области
Производство медицинских масок на предприятии ООО Медицинские маски в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Пять промышленных предприятий с начала 2021 года локализовали производство в Москве при поддержке столичных властей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"С начала года столичные власти помогли разместить производство пяти предприятиям, общая площадь подобранных площадок составляет порядка 9000 квадратных метров. Компании планируют инвестировать в свое развитие около 1,5 миллиарда рублей, а также создать 163 новых рабочих места", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Специалисты подведомственного департаменту Агентства промышленного развития подобрали новые площадки для производителей медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов, а также для разработчика систем диагностики промоборудования, уточняется в сообщении.
По словам вице-мэра, в 2020 году услугами Агентства воспользовались семь компаний. В развитие и расширение своих производств они инвестировали 1,7 миллиарда рублей.
Одной из организаций, обратившейся за помощью в Агентство, стала компания-разработчик систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования – компания "Технекон".
"Организация оказалась в сложной ситуации. Помещение, которое они арендовали в Капотне, необходимо было освободить в течение двух месяцев. Допустить, чтобы высокотехнологичная компания покинула столицу, мы не могли. Поэтому оперативно подобрали площадку для локализации завода на юге Москвы. На данном этапе они уже оформили в собственность около 3,5 тысячи квадратных метров в комплексе зданий на Кавказском бульваре", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Предприятие планирует вложить в свое развитие свыше 300 миллионов рублей, увеличив штат на 40 сотрудников. На новой площадке "Технекон" будет выпускать автоматизированные системы контроля, диагностики и прогнозирования технического состояния газотурбинных установок большой мощности для электростанций, портативные спектроанализаторы для измерения, системы экологического мониторинга промышленных установок и многое другое.
Технопарк Калибр - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:32Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваЭкономика
 
 
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