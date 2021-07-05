https://ria.ru/20210705/proizvodstvo-1739937296.html

Пять предприятий локализовали производство при поддержке властей Москвы

Пять предприятий локализовали производство при поддержке властей Москвы - РИА Новости, 05.07.2021

Пять предприятий локализовали производство при поддержке властей Москвы

Пять промышленных предприятий с начала 2021 года локализовали производство в Москве при поддержке столичных властей, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:40

2021-07-05T14:40

2021-07-05T14:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732252566_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_3a8b66fbbe5e0409c36d5f9982a7a722.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Пять промышленных предприятий с начала 2021 года локализовали производство в Москве при поддержке столичных властей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."С начала года столичные власти помогли разместить производство пяти предприятиям, общая площадь подобранных площадок составляет порядка 9000 квадратных метров. Компании планируют инвестировать в свое развитие около 1,5 миллиарда рублей, а также создать 163 новых рабочих места", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Специалисты подведомственного департаменту Агентства промышленного развития подобрали новые площадки для производителей медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов, а также для разработчика систем диагностики промоборудования, уточняется в сообщении.По словам вице-мэра, в 2020 году услугами Агентства воспользовались семь компаний. В развитие и расширение своих производств они инвестировали 1,7 миллиарда рублей.Одной из организаций, обратившейся за помощью в Агентство, стала компания-разработчик систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования – компания "Технекон".Предприятие планирует вложить в свое развитие свыше 300 миллионов рублей, увеличив штат на 40 сотрудников. На новой площадке "Технекон" будет выпускать автоматизированные системы контроля, диагностики и прогнозирования технического состояния газотурбинных установок большой мощности для электростанций, портативные спектроанализаторы для измерения, системы экологического мониторинга промышленных установок и многое другое.

https://ria.ru/20210629/programma-1739059334.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика