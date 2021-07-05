https://ria.ru/20210705/proekt-1739966161.html

Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах

Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах - РИА Новости, 05.07.2021

Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства многофункционального здания на привокзальной площади в городском... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:37

2021-07-05T16:37

2021-07-05T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

экономика

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства многофункционального здания на привокзальной площади в городском округе Мытищи.Проект общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров разработан архбюро "Четвертое измерение".Согласно данным пресс-службы, высота здания будет составлять 11,5 метров.

https://ria.ru/20210705/remont-1739918021.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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московская область (подмосковье), мытищи, экономика