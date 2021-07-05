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Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах
Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах - РИА Новости, 05.07.2021
Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства многофункционального здания на привокзальной площади в городском... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:37
2021-07-05T16:37
2021-07-05T16:37
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства многофункционального здания на привокзальной площади в городском округе Мытищи.Проект общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров разработан архбюро "Четвертое измерение".Согласно данным пресс-службы, высота здания будет составлять 11,5 метров.
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