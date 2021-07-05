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Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах
Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах - РИА Новости, 05.07.2021
Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства многофункционального здания на привокзальной площади в городском... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:37
2021-07-05T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
экономика
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства многофункционального здания на привокзальной площади в городском округе Мытищи.Проект общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров разработан архбюро "Четвертое измерение".Согласно данным пресс-службы, высота здания будет составлять 11,5 метров.
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московская область (подмосковье), мытищи, экономика

Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах

16:37 05.07.2021
 
© Фото : Пресс-служба МособлархитектурыМособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах
Мособлархитектура одобрила проект торговых рядов в Мытищах - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Пресс-служба Мособлархитектуры
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства многофункционального здания на привокзальной площади в городском округе Мытищи.
Проект общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров разработан архбюро "Четвертое измерение".
"На 1 и 2 этажах предполагается размещение магазинов, в подземном этаже – технических и складских помещений. Главный вход ориентирован в сторону Привокзальной площади. А вдоль восточного фасада здание будет раскрыто к пешеходному потоку витринами коммерческих помещений со своими отдельными входами", - приводятся слова главы ведомства Владислава Гордиенко
Согласно данным пресс-службы, высота здания будет составлять 11,5 метров.
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