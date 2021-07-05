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В МГУ непривитым сотрудникам запретили присутствовать на рабочих местах
В МГУ непривитым сотрудникам запретили присутствовать на рабочих местах - РИА Новости, 05.07.2021
В МГУ непривитым сотрудникам запретили присутствовать на рабочих местах
Сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, не привившиеся от коронавируса, с сегодняшнего дня не могут присутствовать на... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:07
2021-07-05T15:55
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коронавирус covid-19
россия
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, не привившиеся от коронавируса, с сегодняшнего дня не могут присутствовать на рабочих местах, сообщили в пресс-службе вуза.Такое решение принял штаб по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий. При этом в университете открыли пункты вакцинации, а на интернет-портале запустили сервис электронной записи на прививку.Как подчеркнул в своем обращении к коллегам ректор МГУ Виктор Садовничий, именно люди науки "должны показывать пример ответственного выбора, демонстрировать взвешенный и рациональный подход к вопросам защиты своего здоровья, жизни и благополучия родных и близких".Образование входит в список отраслей, где до 15 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины 60% сотрудников. Такое распоряжение глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева подписала в середине июня. Как поясняли в Минтруде, за отказ от вакцинации работника уволить нельзя, но законодательство допускает отстранение от работы без сохранения зарплаты.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, общество
В МГУ непривитым сотрудникам запретили присутствовать на рабочих местах
15:07 05.07.2021 (обновлено: 15:55 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В МГУ непривитым сотрудникам запретили присутствовать на рабочих местах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, не привившиеся от коронавируса, с сегодняшнего дня не могут присутствовать на рабочих местах, сообщили в пресс-службе вуза.

"Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом", — говорится в публикации на сайте МГУ.

Такое решение принял штаб по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий.
При этом в университете открыли пункты вакцинации, а на интернет-портале запустили сервис электронной записи на прививку.
Как подчеркнул в своем обращении к коллегам ректор МГУ Виктор Садовничий, именно люди науки "должны показывать пример ответственного выбора, демонстрировать взвешенный и рациональный подход к вопросам защиты своего здоровья, жизни и благополучия родных и близких".
Образование входит в список отраслей, где до 15 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины 60% сотрудников. Такое распоряжение глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева подписала в середине июня.
Как поясняли в Минтруде, за отказ от вакцинации работника уволить нельзя, но законодательство допускает отстранение от работы без сохранения зарплаты.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
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