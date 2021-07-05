https://ria.ru/20210705/privivka-1739945043.html

В МГУ непривитым сотрудникам запретили присутствовать на рабочих местах

В МГУ непривитым сотрудникам запретили присутствовать на рабочих местах - РИА Новости, 05.07.2021

В МГУ непривитым сотрудникам запретили присутствовать на рабочих местах

Сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, не привившиеся от коронавируса, с сегодняшнего дня не могут присутствовать на... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:07

2021-07-05T15:07

2021-07-05T15:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731610485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c003482deafb9678a6a02b23196d4d12.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, не привившиеся от коронавируса, с сегодняшнего дня не могут присутствовать на рабочих местах, сообщили в пресс-службе вуза.Такое решение принял штаб по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий. При этом в университете открыли пункты вакцинации, а на интернет-портале запустили сервис электронной записи на прививку.Как подчеркнул в своем обращении к коллегам ректор МГУ Виктор Садовничий, именно люди науки "должны показывать пример ответственного выбора, демонстрировать взвешенный и рациональный подход к вопросам защиты своего здоровья, жизни и благополучия родных и близких".Образование входит в список отраслей, где до 15 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины 60% сотрудников. Такое распоряжение глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева подписала в середине июня. Как поясняли в Минтруде, за отказ от вакцинации работника уволить нельзя, но законодательство допускает отстранение от работы без сохранения зарплаты.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, общество