https://ria.ru/20210705/prichastie-1739932187.html

"Реагировала на причастие": священник рассказал о встрече с МакSим

"Реагировала на причастие": священник рассказал о встрече с МакSим - РИА Новости, 05.07.2021

"Реагировала на причастие": священник рассказал о встрече с МакSим

Состояние певицы МакSim (Марины Абросимовой), которая находится в медикаментозном сне, не помешало ее причастить, она реагировала на совершение таинства,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:14

2021-07-05T14:14

2021-07-05T14:28

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSim (Марины Абросимовой), которая находится в медикаментозном сне, не помешало ее причастить, она реагировала на совершение таинства, утверждает ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).Ранее в эфире телеканала "Спас" игумен Лука сообщил, что соборовал и причастил певицу, отметив, что у нее "есть сознание". После этого представитель артистки заявила РИА Новости, что Абросимова не приходила в сознание, а ее состояние остается стабильно тяжелым."Она действительно находится в медицинской коме, подключена к аппарату, но это не мешало состояться тому, о чем я рассказал. Я сказал, что она смотрела сознательно, когда причастилась, радовалась искренне – это было видно по глазам. Это видели и врачи, которые были рядом. Вот и все, что я рассказал: я не сказал, что она в сознании, что мы общались", - сказал РИА Новости священнослужитель.Он отметил, что это нельзя считать официальным заявлением. "Как и нет официального заявления о том, что она шевелилась – кто вам может официально сказать, официальный представитель, что она не шевелилась? И я никаких заявлений не сделал, я рассказал о том, что было", - добавил игумен Лука.Абросимова была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких более двух недель назад, все это время она находится в искусственной коме, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.

https://ria.ru/20210705/maksim-1739859026.html

https://ria.ru/20210704/maksim-1739832309.html

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культура, шоу-бизнес, коронавирус covid-19