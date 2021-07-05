https://ria.ru/20210705/preduprezhdenie-1739907463.html

В Сочи выпустили экстренное предупреждение из-за плохой погоды

В Сочи выпустили экстренное предупреждение из-за плохой погоды - РИА Новости, 05.07.2021

В Сочи выпустили экстренное предупреждение из-за плохой погоды

Краснодарский главк МЧС РФ рекомендует туристам в Сочи воздержаться от выхода в море, на набережные, в горы и леса. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:46

2021-07-05T12:46

2021-07-05T13:44

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

общество

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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Краснодарский главк МЧС РФ рекомендует туристам в Сочи воздержаться от выхода в море, на набережные, в горы и леса.ГУМЧС выпустило экстренное предупреждение из-за плохой погоды в Сочи: в понедельник ожидаются ливни с грозами и градом, усиление ветра."Рекомендации для туристов в случае возникновения ЧС: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать меры безопасности в период прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений: ограничить выход в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; воздержаться от экскурсий, проводимых в море и горной местности", - говорится в сообщении.Туристов также просят не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев."Туристам, которых опасные гидрометеорологических явления застали в горах, необходимо оставаться на месте, чтобы переждать пик непогоды, постараться найти укрытие", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/sochi-1739892151.html

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Наводнение в Сочи В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб. 2021-07-05T12:46 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, общество