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В Сочи выпустили экстренное предупреждение из-за плохой погоды
В Сочи выпустили экстренное предупреждение из-за плохой погоды - РИА Новости, 05.07.2021
В Сочи выпустили экстренное предупреждение из-за плохой погоды
Краснодарский главк МЧС РФ рекомендует туристам в Сочи воздержаться от выхода в море, на набережные, в горы и леса. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2021-07-05T13:44
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
общество
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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Краснодарский главк МЧС РФ рекомендует туристам в Сочи воздержаться от выхода в море, на набережные, в горы и леса.ГУМЧС выпустило экстренное предупреждение из-за плохой погоды в Сочи: в понедельник ожидаются ливни с грозами и градом, усиление ветра."Рекомендации для туристов в случае возникновения ЧС: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать меры безопасности в период прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений: ограничить выход в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; воздержаться от экскурсий, проводимых в море и горной местности", - говорится в сообщении.Туристов также просят не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев."Туристам, которых опасные гидрометеорологических явления застали в горах, необходимо оставаться на месте, чтобы переждать пик непогоды, постараться найти укрытие", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/sochi-1739892151.html
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Наводнение в Сочи
В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб.
2021-07-05T12:46
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, общество
В Сочи выпустили экстренное предупреждение из-за плохой погоды
12:46 05.07.2021 (обновлено: 13:44 05.07.2021)
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и градом в Сочи в понедельник