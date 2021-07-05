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Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину

Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину - РИА Новости, 05.07.2021

Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину

В Адлере сильный поток воды унес припаркованную машину из-за обрушившиеся на Сочи ливня. Видео произошедшего публикует Telegram-канал "Сочи № 1". РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:22

2021-07-05T10:22

2021-07-05T11:54

адлер

сочи

происшествия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Адлере сильный поток воды унес припаркованную машину из-за обрушившиеся на Сочи ливня. Видео произошедшего публикует Telegram-канал "Сочи № 1".Власти уже призвали жителей собрать все самое необходимое на случай возможной эвакуации из-за подъема воды до критического уровня в реках Хорота и Мацеста.В Сочи звучат сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях, а также дежурят спасатели.Накануне на регион обрушился ураган. В результате удара стихии один человек погиб, двое пострадали.

адлер

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адлер, сочи, происшествия