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Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину
Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину - РИА Новости, 05.07.2021
Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину
В Адлере сильный поток воды унес припаркованную машину из-за обрушившиеся на Сочи ливня. Видео произошедшего публикует Telegram-канал "Сочи № 1". РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:22
2021-07-05T10:22
2021-07-05T11:54
адлер
сочи
происшествия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Адлере сильный поток воды унес припаркованную машину из-за обрушившиеся на Сочи ливня. Видео произошедшего публикует Telegram-канал "Сочи № 1".Власти уже призвали жителей собрать все самое необходимое на случай возможной эвакуации из-за подъема воды до критического уровня в реках Хорота и Мацеста.В Сочи звучат сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях, а также дежурят спасатели.Накануне на регион обрушился ураган. В результате удара стихии один человек погиб, двое пострадали.
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адлер, сочи, происшествия