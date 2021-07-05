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Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину
Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину - РИА Новости, 05.07.2021
Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину
В Адлере сильный поток воды унес припаркованную машину из-за обрушившиеся на Сочи ливня. Видео произошедшего публикует Telegram-канал "Сочи № 1". РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:22
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адлер
сочи
происшествия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Адлере сильный поток воды унес припаркованную машину из-за обрушившиеся на Сочи ливня. Видео произошедшего публикует Telegram-канал "Сочи № 1".Власти уже призвали жителей собрать все самое необходимое на случай возможной эвакуации из-за подъема воды до критического уровня в реках Хорота и Мацеста.В Сочи звучат сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях, а также дежурят спасатели.Накануне на регион обрушился ураган. В результате удара стихии один человек погиб, двое пострадали.
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адлер, сочи, происшествия

Очевидец снял, как в Сочи поток воды уносит машину

10:22 05.07.2021 (обновлено: 11:54 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПодтопление в Сочи
Подтопление в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Адлере сильный поток воды унес припаркованную машину из-за обрушившиеся на Сочи ливня. Видео произошедшего публикует Telegram-канал "Сочи № 1".
Власти уже призвали жителей собрать все самое необходимое на случай возможной эвакуации из-за подъема воды до критического уровня в реках Хорота и Мацеста.
В Сочи звучат сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях, а также дежурят спасатели.
Накануне на регион обрушился ураган. В результате удара стихии один человек погиб, двое пострадали.
 
АдлерСочиПроисшествия
 
 
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