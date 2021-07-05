https://ria.ru/20210705/potok-1739897211.html

Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы

Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы - РИА Новости, 05.07.2021

Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы и призвал международных партнеров Киева противодействовать... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:15

2021-07-05T12:15

2021-07-05T15:56

россия

северный поток — 2

обсе

балтийское море

евросоюз

владимир зеленский

оон

киев

в мире

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КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску газопровода."В данный момент самый большой вызов для Украины, и вы все знаете об этом, в этой (энергетической. — Прим. ред.) сфере — достройка и запуск газопровода "Северный поток — 2". Введение его в эксплуатацию — это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем", — сказал Зеленский, выступая в понедельник на форуме "Украина 30. Международная политика".Он призвал международных партнеров Украины в дальнейшем противодействовать запуску российского газопровода, а также использовать для этого механизмы международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и других."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210704/tramp-1739785568.html

https://ria.ru/20210630/potok-1739246569.html

россия

балтийское море

киев

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россия, северный поток — 2, обсе, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, оон, киев, в мире