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Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы
Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы - РИА Новости, 05.07.2021
Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы и призвал международных партнеров Киева противодействовать... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:15
2021-07-05T15:56
россия
северный поток — 2
обсе
балтийское море
евросоюз
владимир зеленский
оон
киев
в мире
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КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску газопровода."В данный момент самый большой вызов для Украины, и вы все знаете об этом, в этой (энергетической. — Прим. ред.) сфере — достройка и запуск газопровода "Северный поток — 2". Введение его в эксплуатацию — это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем", — сказал Зеленский, выступая в понедельник на форуме "Украина 30. Международная политика".Он призвал международных партнеров Украины в дальнейшем противодействовать запуску российского газопровода, а также использовать для этого механизмы международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и других."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210704/tramp-1739785568.html
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балтийское море
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россия, северный поток — 2, обсе, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, оон, киев, в мире
Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы
12:15 05.07.2021 (обновлено: 15:56 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы и призвал к борьбе с ним

Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску газопровода.
"В данный момент самый большой вызов для Украины, и вы все знаете об этом, в этой (энергетической. — Прим. ред.) сфере — достройка и запуск газопровода "Северный поток — 2". Введение его в эксплуатацию — это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем", — сказал Зеленский, выступая в понедельник на форуме "Украина 30. Международная политика".
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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РоссияСеверный поток — 2ОБСЕБалтийское мореЕвросоюзВладимир ЗеленскийООНКиевВ мире
 
 
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