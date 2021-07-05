https://ria.ru/20210705/pogoda-1739859644.html

Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник

Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник - РИА Новости, 05.07.2021

Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник

Небольшая облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T07:58

2021-07-05T07:58

2021-07-05T07:58

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер восточный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

https://ria.ru/20210705/pogoda-1739854761.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество