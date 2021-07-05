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Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник - РИА Новости, 05.07.2021
Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
Небольшая облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T07:58
2021-07-05T07:58
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер восточный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
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александр синенков, погода, москва, общество
Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:58 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМолодая пара
Молодая пара - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Синоптики ожидают до плюс 27 градусов и небольшую облачность в Москве в понедельник

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Небольшая облачность, без осадков. Сегодня максимальная температура воздуха плюс 25-27, в Подмосковье плюс 23-28",- сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
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