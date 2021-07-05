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Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана
Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана - РИА Новости, 05.07.2021
Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана
Житель Приморья подозревается в поджоге ночного клуба в Артеме Приморского края из мести за то, что охранники не пустили его туда, сообщает региональное УМВД... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:21
2021-07-05T08:21
2021-07-05T08:41
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Житель Приморья подозревается в поджоге ночного клуба в Артеме Приморского края из мести за то, что охранники не пустили его туда, сообщает региональное УМВД РФ.В полицию поступило сообщение о возгорании помещения на улице Фрунзе. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина поджёг здание. Правоохранители установили личность и задержали поджигателя.В результате пожара поврежден фасад здания и помещение кухонного блока. Сумма ущерба арендатору помещения - 53 тысячи рублей. Собственник здания ещё проводит оценочные экспертизы.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога", фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
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артем, приморский край, происшествия
Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана
08:21 05.07.2021 (обновлено: 08:41 05.07.2021)
Житель Приморья поджег ночной клуб из мести за то, что его не пустила охрана
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости.
Житель Приморья подозревается в поджоге ночного клуба в Артеме Приморского края
из мести за то, что охранники не пустили его туда, сообщает региональное УМВД РФ
.
В полицию поступило сообщение о возгорании помещения на улице Фрунзе. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина поджёг здание. Правоохранители установили личность и задержали поджигателя.
"На допросе у следователя 42-летний житель Артема
рассказал, что в тот вечер пришел в ночной клуб. Однако сотрудники службы охраны его не впустили. В результате между мужчинами произошла потасовка, переросшая в драку. Гражданин ушел, а через три часа вернулся. Подозреваемый поджег автомобильную шину, которую принес с собой, и оставил ее у входной двери", - сообщает полиция.
В результате пожара поврежден фасад здания и помещение кухонного блока. Сумма ущерба арендатору помещения - 53 тысячи рублей. Собственник здания ещё проводит оценочные экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога", фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.