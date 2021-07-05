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Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана

Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана - РИА Новости, 05.07.2021

Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана

Житель Приморья подозревается в поджоге ночного клуба в Артеме Приморского края из мести за то, что охранники не пустили его туда, сообщает региональное УМВД... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:21

2021-07-05T08:21

2021-07-05T08:41

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Житель Приморья подозревается в поджоге ночного клуба в Артеме Приморского края из мести за то, что охранники не пустили его туда, сообщает региональное УМВД РФ.В полицию поступило сообщение о возгорании помещения на улице Фрунзе. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина поджёг здание. Правоохранители установили личность и задержали поджигателя.В результате пожара поврежден фасад здания и помещение кухонного блока. Сумма ущерба арендатору помещения - 53 тысячи рублей. Собственник здания ещё проводит оценочные экспертизы.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога", фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

артем

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем, приморский край, происшествия