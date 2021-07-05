Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/poddelka-1739895725.html
В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации
В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации - РИА Новости, 05.07.2021
В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации
Полиция задержала в Москве афериста, торговавшего поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 за 4,1 тысячи рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:08
2021-07-05T12:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739463062_0:121:2001:1246_1920x0_80_0_0_d46f91dff7e4cce2f9f7cdf53ae0ba9b.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Москве афериста, торговавшего поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 за 4,1 тысячи рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".Договорившись о сделке, полицейские встретились с мужчиной у станции метро "Партизанская", где получили конверт со справкой о вакцинации. Тот пояснил, что работает только курьером и за отдельную плату в 450 рублей доставляет заказы."Исследованием установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4100 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили организатора противоправного деяния – 30-летнего жителя столицы, который впоследствии был задержан на улице Сайкина", - добавляется в релизе.Подозреваемого отпустили под подписку, по уголовному делу о подделке документов ему грозит максимум два года лишения свободы.Всплеск мошенничеств с поддельными сертификатами, судя по сообщениям силовых ведомств, связан с введением обязательной вакцинации отдельных групп населения в различных регионах России, в том числе в Москве. При этом вакцинация бесплатная, а за липовые сертификаты людям приходится платить.Согласно опубликованному в начале июня опросу ВЦИОМа, большинство россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, отрицательно - каждый пятый (22%).Среди причин не ставить вакцину респонденты ссылались на то, что она еще недостаточно исследована, страх последствий и возможных побочных эффектов, а также общее недоверие.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
2021-07-05T12:08
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739463062_30:0:1871:1381_1920x0_80_0_0_000cf51e63d6be478315fd7a5ca0d3c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия
В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации
12:08 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняСертификат о вакцинации
Сертификат о вакцинации - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня

В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Москве афериста, торговавшего поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 за 4,1 тысячи рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Полицейские УВД по ВАО в рамках оперативного эксперимента приобрели именной сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции с печатями городской поликлиники", - говорится в релизе.
Договорившись о сделке, полицейские встретились с мужчиной у станции метро "Партизанская", где получили конверт со справкой о вакцинации. Тот пояснил, что работает только курьером и за отдельную плату в 450 рублей доставляет заказы.
"Исследованием установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4100 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили организатора противоправного деяния – 30-летнего жителя столицы, который впоследствии был задержан на улице Сайкина", - добавляется в релизе.
Подозреваемого отпустили под подписку, по уголовному делу о подделке документов ему грозит максимум два года лишения свободы.
Всплеск мошенничеств с поддельными сертификатами, судя по сообщениям силовых ведомств, связан с введением обязательной вакцинации отдельных групп населения в различных регионах России, в том числе в Москве. При этом вакцинация бесплатная, а за липовые сертификаты людям приходится платить.
Согласно опубликованному в начале июня опросу ВЦИОМа, большинство россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, отрицательно - каждый пятый (22%).
Среди причин не ставить вакцину респонденты ссылались на то, что она еще недостаточно исследована, страх последствий и возможных побочных эффектов, а также общее недоверие.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
16:38Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Меньшова
16:36СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
Лента новостейМолния