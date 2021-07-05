https://ria.ru/20210705/poddelka-1739895725.html
В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации
В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации - РИА Новости, 05.07.2021
В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации
Полиция задержала в Москве афериста, торговавшего поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 за 4,1 тысячи рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:08
2021-07-05T12:08
2021-07-05T12:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739463062_0:121:2001:1246_1920x0_80_0_0_d46f91dff7e4cce2f9f7cdf53ae0ba9b.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Москве афериста, торговавшего поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 за 4,1 тысячи рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".Договорившись о сделке, полицейские встретились с мужчиной у станции метро "Партизанская", где получили конверт со справкой о вакцинации. Тот пояснил, что работает только курьером и за отдельную плату в 450 рублей доставляет заказы."Исследованием установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4100 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили организатора противоправного деяния – 30-летнего жителя столицы, который впоследствии был задержан на улице Сайкина", - добавляется в релизе.Подозреваемого отпустили под подписку, по уголовному делу о подделке документов ему грозит максимум два года лишения свободы.Всплеск мошенничеств с поддельными сертификатами, судя по сообщениям силовых ведомств, связан с введением обязательной вакцинации отдельных групп населения в различных регионах России, в том числе в Москве. При этом вакцинация бесплатная, а за липовые сертификаты людям приходится платить.Согласно опубликованному в начале июня опросу ВЦИОМа, большинство россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, отрицательно - каждый пятый (22%).Среди причин не ставить вакцину респонденты ссылались на то, что она еще недостаточно исследована, страх последствий и возможных побочных эффектов, а также общее недоверие.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739463062_30:0:1871:1381_1920x0_80_0_0_000cf51e63d6be478315fd7a5ca0d3c9.jpg
Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
2021-07-05T12:08
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия
В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации
В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Полиция задержала в Москве
афериста, торговавшего поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 за 4,1 тысячи рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа
".
"Полицейские УВД по ВАО в рамках оперативного эксперимента приобрели именной сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции с печатями городской поликлиники", - говорится в релизе.
Договорившись о сделке, полицейские встретились с мужчиной у станции метро "Партизанская", где получили конверт со справкой о вакцинации. Тот пояснил, что работает только курьером и за отдельную плату в 450 рублей доставляет заказы.
"Исследованием установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4100 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили организатора противоправного деяния – 30-летнего жителя столицы, который впоследствии был задержан на улице Сайкина", - добавляется в релизе.
Подозреваемого отпустили под подписку, по уголовному делу о подделке документов ему грозит максимум два года лишения свободы.
Всплеск мошенничеств с поддельными сертификатами, судя по сообщениям силовых ведомств, связан с введением обязательной вакцинации отдельных групп населения в различных регионах России
, в том числе в Москве. При этом вакцинация бесплатная, а за липовые сертификаты людям приходится платить.
Согласно опубликованному в начале июня опросу ВЦИОМа, большинство россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, отрицательно - каждый пятый (22%).
Среди причин не ставить вакцину респонденты ссылались на то, что она еще недостаточно исследована, страх последствий и возможных побочных эффектов, а также общее недоверие.