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В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации

В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации - РИА Новости, 05.07.2021

В Москве задержали изготовителя поддельного сертификата о вакцинации

Полиция задержала в Москве афериста, торговавшего поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 за 4,1 тысячи рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:08

2021-07-05T12:08

2021-07-05T12:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Москве афериста, торговавшего поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 за 4,1 тысячи рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".Договорившись о сделке, полицейские встретились с мужчиной у станции метро "Партизанская", где получили конверт со справкой о вакцинации. Тот пояснил, что работает только курьером и за отдельную плату в 450 рублей доставляет заказы."Исследованием установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4100 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили организатора противоправного деяния – 30-летнего жителя столицы, который впоследствии был задержан на улице Сайкина", - добавляется в релизе.Подозреваемого отпустили под подписку, по уголовному делу о подделке документов ему грозит максимум два года лишения свободы.Всплеск мошенничеств с поддельными сертификатами, судя по сообщениям силовых ведомств, связан с введением обязательной вакцинации отдельных групп населения в различных регионах России, в том числе в Москве. При этом вакцинация бесплатная, а за липовые сертификаты людям приходится платить.Согласно опубликованному в начале июня опросу ВЦИОМа, большинство россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, отрицательно - каждый пятый (22%).Среди причин не ставить вакцину респонденты ссылались на то, что она еще недостаточно исследована, страх последствий и возможных побочных эффектов, а также общее недоверие.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-07-05T12:08 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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