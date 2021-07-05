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В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе" - РИА Новости, 05.07.2021
В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
Российская внешняя разведка занята более важными делами, чем выяснение состава участников предстоящего саммита "Крымской платформы", заявило пресс-бюро СВР... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:05
2021-07-05T16:17
россия
дмитрий кулеба
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
республика крым
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская внешняя разведка занята более важными делами, чем выяснение состава участников предстоящего саммита "Крымской платформы", заявило пресс-бюро СВР России.Киев набрал достаточно партнеров для проведения запланированного на 23 августа саммита переговорной площадки "Крымская платформа", но не хочет раскрывать список участников, чтобы не облегчать работу российской внешней разведке, ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Поверьте, есть у российских разведчиков сегодня дела куда более важные", - говорится в заявлении СВР.Состав саммита и так известен, отмечает СВР."Еще в прошлом году на 75-й Генеральной ассамблее ООН (президент Украины) Владимир Зеленский объявил массовый сбор на "Крымскую платформу". Приглашения, со слов Зеленского, получили представители ЕС, США, Великобритании, Канады, Турции. Буквально сегодня СМИ сообщили, что высокопоставленные представители Польши, Латвии, Литвы и Словакии не прочь совершить турне и поговорить "за Крым", - отмечается в заявлении."Так чего уж там всуе упоминать имя Службы внешней разведки Российской Федерации, когда и так все ясно как божий день?", - добавляет пресс-бюро СВР.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210619/zakharova-1737670022.html
https://ria.ru/20210522/proval-1733490758.html
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россия, дмитрий кулеба, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), республика крым, киев, украина, в мире
В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05 05.07.2021 (обновлено: 16:17 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве
Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская внешняя разведка занята более важными делами, чем выяснение состава участников предстоящего саммита "Крымской платформы", заявило пресс-бюро СВР России.
Киев набрал достаточно партнеров для проведения запланированного на 23 августа саммита переговорной площадки "Крымская платформа", но не хочет раскрывать список участников, чтобы не облегчать работу российской внешней разведке, ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе"
"Поверьте, есть у российских разведчиков сегодня дела куда более важные", - говорится в заявлении СВР.
Состав саммита и так известен, отмечает СВР.
"Еще в прошлом году на 75-й Генеральной ассамблее ООН (президент Украины) Владимир Зеленский объявил массовый сбор на "Крымскую платформу". Приглашения, со слов Зеленского, получили представители ЕС, США, Великобритании, Канады, Турции. Буквально сегодня СМИ сообщили, что высокопоставленные представители Польши, Латвии, Литвы и Словакии не прочь совершить турне и поговорить "за Крым", - отмечается в заявлении.
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"Так чего уж там всуе упоминать имя Службы внешней разведки Российской Федерации, когда и так все ясно как божий день?", - добавляет пресс-бюро СВР.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияДмитрий КулебаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Республика КрымКиевУкраинаВ мире
 
 
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