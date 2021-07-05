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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210705/peschery-1740011679.html
В УПЦ предупредили о риске обрушения Ближних пещер Киево-Печерской лавры
В УПЦ предупредили о риске обрушения Ближних пещер Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 05.07.2021
В УПЦ предупредили о риске обрушения Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра заявила об аварийной ситуации в пещерах на территории святыни и просит власти ликвидировать ее, сообщил в понедельник центр информации... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T21:18
2021-07-05T21:18
религия и мировоззрение
денис шмыгаль
религия
украинская православная церковь
юнеско
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КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Киево-Печерская лавра заявила об аварийной ситуации в пещерах на территории святыни и просит власти ликвидировать ее, сообщил в понедельник центр информации Украинской православной церкви."Киево-Печерская лавра просить власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам", - говорится в сообщении УПЦ в Facebook.Уточняется, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с этим вопросом. В письме наместник лавры просит помочь сохранить памятник архитектуры национального значения – "Лабиринты Ближних пещер", который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО."В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам", - цитирует пресс-служба текст письма.Отмечается, что многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился."По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная", – сообщил митрополит Павел.Он напомнил, что указанные участки задействованы в паломническом маршруте. А это значит, что "в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам".Ближние или Антониевы пещеры - комплекс подземных пещер в Киево-Печерской лавре. Ширина пещер – 1,5 метра, высота – 2,5 метра. Общая длина подземных коридоров Ближних пещер составляет 383 метра. Пещеры состоят из трех улиц, связанных между собой переходами. Главная улица - Пещерная, к которой примыкает древнейшая в Ближних пещерах церковь Введения Богородицы во Храм. Еще одно из древнейших ответвлений в Ближних пещерах ведет к так называемой "общей трапезной" печерских отцов, где при преподобном Антонии братия собиралась на совместную трапезу. В пещерах сохранилось большое количество жилых келий.
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денис шмыгаль, религия, украинская православная церковь, юнеско
В УПЦ предупредили о риске обрушения Ближних пещер Киево-Печерской лавры
21:18 05.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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В УПЦ предупредили о риске обрушения Ближних пещер Киево-Печерской лавры

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КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Киево-Печерская лавра заявила об аварийной ситуации в пещерах на территории святыни и просит власти ликвидировать ее, сообщил в понедельник центр информации Украинской православной церкви.
"Киево-Печерская лавра просить власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам", - говорится в сообщении УПЦ в Facebook.
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Уточняется, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с этим вопросом. В письме наместник лавры просит помочь сохранить памятник архитектуры национального значения – "Лабиринты Ближних пещер", который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
"В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам", - цитирует пресс-служба текст письма.
Отмечается, что многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился.
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"По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная", – сообщил митрополит Павел.
Он напомнил, что указанные участки задействованы в паломническом маршруте. А это значит, что "в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам".
Ближние или Антониевы пещеры - комплекс подземных пещер в Киево-Печерской лавре. Ширина пещер – 1,5 метра, высота – 2,5 метра. Общая длина подземных коридоров Ближних пещер составляет 383 метра. Пещеры состоят из трех улиц, связанных между собой переходами. Главная улица - Пещерная, к которой примыкает древнейшая в Ближних пещерах церковь Введения Богородицы во Храм. Еще одно из древнейших ответвлений в Ближних пещерах ведет к так называемой "общей трапезной" печерских отцов, где при преподобном Антонии братия собиралась на совместную трапезу. В пещерах сохранилось большое количество жилых келий.
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