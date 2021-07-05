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В ДНР не исключили, что Киев попытается саботировать переговоры
В ДНР не исключили, что Киев попытается саботировать переговоры - РИА Новости, 05.07.2021
В ДНР не исключили, что Киев попытается саботировать переговоры
Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, считает пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:42
2021-07-05T09:42
владислав московский
ситуация в днр и лнр
мид днр
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.Ранее в МИД ДНР сообщили, что видеоконференция контактной группы по Донбассу состоится 7 июля."Проведение очередного раунда переговорного процесса состоится на фоне роста нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, а также нежелания украинской стороны работать над урегулированием кризиса в сфере безопасности. Пассивная позиция украинских переговорщиков на предыдущем заседании позволяет сделать вывод, что Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс по всем блокам вопросов", - написал Московский в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
киев
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владислав московский, ситуация в днр и лнр, мид днр, донецкая народная республика, киев, украина, в мире
В ДНР не исключили, что Киев попытается саботировать переговоры
09:42 05.07.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© REUTERS / Marian Kushnir

В ДНР не исключили, что Киев продолжит попытки саботировать переговоры контактной группы

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.
Ранее в МИД ДНР сообщили, что видеоконференция контактной группы по Донбассу состоится 7 июля.
"Проведение очередного раунда переговорного процесса состоится на фоне роста нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, а также нежелания украинской стороны работать над урегулированием кризиса в сфере безопасности. Пассивная позиция украинских переговорщиков на предыдущем заседании позволяет сделать вывод, что Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс по всем блокам вопросов", - написал Московский в Telegram-канале.
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Владислав МосковскийСитуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
 
 
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