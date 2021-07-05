https://ria.ru/20210705/peregovory-1739868239.html

В ДНР не исключили, что Киев попытается саботировать переговоры

В ДНР не исключили, что Киев попытается саботировать переговоры - РИА Новости, 05.07.2021

В ДНР не исключили, что Киев попытается саботировать переговоры

Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, считает пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:42

2021-07-05T09:42

2021-07-05T09:42

владислав московский

ситуация в днр и лнр

мид днр

донецкая народная республика

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.Ранее в МИД ДНР сообщили, что видеоконференция контактной группы по Донбассу состоится 7 июля."Проведение очередного раунда переговорного процесса состоится на фоне роста нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, а также нежелания украинской стороны работать над урегулированием кризиса в сфере безопасности. Пассивная позиция украинских переговорщиков на предыдущем заседании позволяет сделать вывод, что Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс по всем блокам вопросов", - написал Московский в Telegram-канале.

https://ria.ru/20210702/obstrel-1739531915.html

донецкая народная республика

киев

украина

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владислав московский, ситуация в днр и лнр, мид днр, донецкая народная республика, киев, украина, в мире