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В Тбилиси отменили марш в поддержку ЛГБТ-сообщества
В Тбилиси отменили марш в поддержку ЛГБТ-сообщества - РИА Новости, 05.07.2021
В Тбилиси отменили марш в поддержку ЛГБТ-сообщества
Представители ЛГБТ-сообщества Грузии отменили запланированный на понедельник "Марш достоинства" в Тбилиси после акций сторонников традиционных ценностей,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:08
2021-07-05T14:54
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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Представители ЛГБТ-сообщества Грузии отменили запланированный на понедельник "Марш достоинства" в Тбилиси после акций сторонников традиционных ценностей, сообщают организаторы из неправительственной организации "Тбилиси прайд"."С учётом сегодняшних событий у нас нет ожиданий того, что МВД адекватно выполнит свои обязательства, так как мы видим, что полицейские не реагируют на факты насилия, происходящее перед их глазами, а огромная волна ненависти, за которой мы сейчас следим, поддерживается руководством и патриархией... От имени "Тбилиси прайда" хотим сообщить, что "Марш достоинства" сегодня не состоится", - говорится в заявлении.Представители ЛГБТ-сообщества отмечают, что руководство Грузии не только не обеспечило их безопасность, но и активными действиями помешало использовать возможность собраний. При этом они ссылаются на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который утром в понедельник выступил против проведения марша, так как он, по его словам, может вызвать гражданское противостояние.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состоятся в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Участники акции несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали несколько представителей СМИ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Акция противников секс-меньшинств в Тбилиси
Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества.
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лгбт-сообщество, тбилиси, в мире
В Тбилиси отменили марш в поддержку ЛГБТ-сообщества
14:08 05.07.2021 (обновлено: 14:54 05.07.2021)
 
© Sputnik / Александр ИмедашвилиАкция протеста против ЛГБТ в Тбилиси
Акция протеста против ЛГБТ в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили

В Тбилиси отменили "Марш достоинства" ЛГБТ-сообщества после акции протеста

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Представители ЛГБТ-сообщества Грузии отменили запланированный на понедельник "Марш достоинства" в Тбилиси после акций сторонников традиционных ценностей, сообщают организаторы из неправительственной организации "Тбилиси прайд".
"С учётом сегодняшних событий у нас нет ожиданий того, что МВД адекватно выполнит свои обязательства, так как мы видим, что полицейские не реагируют на факты насилия, происходящее перед их глазами, а огромная волна ненависти, за которой мы сейчас следим, поддерживается руководством и патриархией... От имени "Тбилиси прайда" хотим сообщить, что "Марш достоинства" сегодня не состоится", - говорится в заявлении.
Представители ЛГБТ-сообщества отмечают, что руководство Грузии не только не обеспечило их безопасность, но и активными действиями помешало использовать возможность собраний. При этом они ссылаются на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который утром в понедельник выступил против проведения марша, так как он, по его словам, может вызвать гражданское противостояние.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состоятся в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Участники акции несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали несколько представителей СМИ.
Участники акции в поддержку ЛГБТ сообщества в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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