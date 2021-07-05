https://ria.ru/20210705/otmena-1739929262.html

В Тбилиси отменили марш в поддержку ЛГБТ-сообщества

В Тбилиси отменили марш в поддержку ЛГБТ-сообщества - РИА Новости, 05.07.2021

В Тбилиси отменили марш в поддержку ЛГБТ-сообщества

Представители ЛГБТ-сообщества Грузии отменили запланированный на понедельник "Марш достоинства" в Тбилиси после акций сторонников традиционных ценностей,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:08

2021-07-05T14:08

2021-07-05T14:54

лгбт-сообщество

тбилиси

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739895529_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_9178d5563ec2e74189bd95b6f4cb5f26.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Представители ЛГБТ-сообщества Грузии отменили запланированный на понедельник "Марш достоинства" в Тбилиси после акций сторонников традиционных ценностей, сообщают организаторы из неправительственной организации "Тбилиси прайд"."С учётом сегодняшних событий у нас нет ожиданий того, что МВД адекватно выполнит свои обязательства, так как мы видим, что полицейские не реагируют на факты насилия, происходящее перед их глазами, а огромная волна ненависти, за которой мы сейчас следим, поддерживается руководством и патриархией... От имени "Тбилиси прайда" хотим сообщить, что "Марш достоинства" сегодня не состоится", - говорится в заявлении.Представители ЛГБТ-сообщества отмечают, что руководство Грузии не только не обеспечило их безопасность, но и активными действиями помешало использовать возможность собраний. При этом они ссылаются на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который утром в понедельник выступил против проведения марша, так как он, по его словам, может вызвать гражданское противостояние.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состоятся в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Участники акции несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали несколько представителей СМИ.

https://ria.ru/20210705/parad-1739669047.html

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция противников секс-меньшинств в Тбилиси Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества. 2021-07-05T14:08 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лгбт-сообщество, тбилиси, в мире