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Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату - РИА Новости, 05.07.2021
Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразила протест в связи с действиями европейских властей, отказавших в участии в заседании постоянного... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:46
2021-07-05T16:46
петр толстой
витебск
латвия
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразила протест в связи с действиями европейских властей, отказавших в участии в заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ в Вене представителю парламента Белоруссии Андрею Савиных, это "чрезвычайная наглость", заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой."На заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, где присутствуют главы национальных делегаций, мы заявили протест действиям европейских властей, не позволивших приехать нашему белорусскому коллеге без объяснения причин. Это чрезвычайная наглость - лишать парламентария возможности работать очно в Вене", - написал Толстой в понедельник в своем Telegram-канале.Выступая на сессии ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы заявил о том, что в отсутствии на заседании белорусских коллег виноваты "абсолютно конкретные страны – Польша, Латвия и Австрия, которая пошла у них на поводу"."Это неслыханный скандал, когда парламентариям не дают возможности участвовать в международных организациях", - сказал Толстой, слова которого привели в его пресс-службе.Ранее председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных, который должен был лично присутствовать на сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщил РИА Новости, что ему отказано в получении визы. Савиных пояснил, что сессия проходит в комбинированном режиме, но он как глава белорусской парламентской делегации должен был лично присутствовать на сессии и выступить с заявлением по последним событиям, в том числе вокруг Белоруссии.Депутат рассказал, что посольство Австрии в Белоруссии не выдает визы, поэтому было предложено обратиться в консульство Латвии в Витебске для решения данного вопроса. По его словам, в итоге пришел отказ в получении визы. Причем, продолжил Савиных, было сообщено, что в шенгенскую информационную систему внесена запись Польши с целью отказа на въезд. Конкретная причина отказа во въезде не уточнялась, добавил парламентарий.
https://ria.ru/20210703/belorussiya-1739767856.html
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петр толстой, витебск, латвия, белоруссия, в мире
Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
16:46 05.07.2021
 
© Фото : Палата представителей Национального собрания Республики БеларусьАндрей Савиных
Андрей Савиных - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

Российская делегация в ПАСЕ ОБСЕ выразила протест из-за отказа в визе депутату Андрею Савиных

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразила протест в связи с действиями европейских властей, отказавших в участии в заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ в Вене представителю парламента Белоруссии Андрею Савиных, это "чрезвычайная наглость", заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.
"На заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, где присутствуют главы национальных делегаций, мы заявили протест действиям европейских властей, не позволивших приехать нашему белорусскому коллеге без объяснения причин. Это чрезвычайная наглость - лишать парламентария возможности работать очно в Вене", - написал Толстой в понедельник в своем Telegram-канале.
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Выступая на сессии ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы заявил о том, что в отсутствии на заседании белорусских коллег виноваты "абсолютно конкретные страны – Польша, Латвия и Австрия, которая пошла у них на поводу".
"Это неслыханный скандал, когда парламентариям не дают возможности участвовать в международных организациях", - сказал Толстой, слова которого привели в его пресс-службе.
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Ранее председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных, который должен был лично присутствовать на сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщил РИА Новости, что ему отказано в получении визы. Савиных пояснил, что сессия проходит в комбинированном режиме, но он как глава белорусской парламентской делегации должен был лично присутствовать на сессии и выступить с заявлением по последним событиям, в том числе вокруг Белоруссии.
Депутат рассказал, что посольство Австрии в Белоруссии не выдает визы, поэтому было предложено обратиться в консульство Латвии в Витебске для решения данного вопроса. По его словам, в итоге пришел отказ в получении визы. Причем, продолжил Савиных, было сообщено, что в шенгенскую информационную систему внесена запись Польши с целью отказа на въезд. Конкретная причина отказа во въезде не уточнялась, добавил парламентарий.
 
Петр ТолстойВитебскЛатвияБелоруссияВ мире
 
 
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