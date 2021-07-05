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На месте оползня в Японии погибли три человека

На месте оползня в Японии погибли три человека - РИА Новости, 05.07.2021

На месте оползня в Японии погибли три человека

Число погибших на месте оползня в японском городе Атами возросло до трех, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T04:03

2021-07-05T04:03

2021-07-05T09:51

сидзуока (префектура)

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Число погибших на месте оползня в японском городе Атами возросло до трех, сообщил телеканал NHK.Спасатели извлекли из-под завалов 23 человека, однако одна из спасенных женщин скончалась от ран. До этого сообщалось о смети двух человек.Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако сейчас выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживало 215 человек, место пребывания 102 из них удалось выяснить, еще со 113 пытаются установить связь.В результате оползня было снесено около 130 домов. К этому часу спасено 22 человека.В последние дни на Тихоокеанское побережье Японии, на котором расположен и город Атами, обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, что и стало причиной оползня.Около 10 утра субботы (4.00 мск) в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия идут поисково-спасательные работы.

сидзуока (префектура)

япония

токио

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В японском Атами сошел мощный оползень Мощный оползень сошел в городе Атами в Японии, могли пострадать не менее 20 человек, разрушены 10 домов. 2021-07-05T04:03 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сидзуока (префектура), япония, токио, в мире