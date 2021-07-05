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На месте оползня в Японии погибли три человека
На месте оползня в Японии погибли три человека - РИА Новости, 05.07.2021
На месте оползня в Японии погибли три человека
Число погибших на месте оползня в японском городе Атами возросло до трех, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T04:03
2021-07-05T04:03
2021-07-05T09:51
сидзуока (префектура)
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Число погибших на месте оползня в японском городе Атами возросло до трех, сообщил телеканал NHK.Спасатели извлекли из-под завалов 23 человека, однако одна из спасенных женщин скончалась от ран. До этого сообщалось о смети двух человек.Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако сейчас выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживало 215 человек, место пребывания 102 из них удалось выяснить, еще со 113 пытаются установить связь.В результате оползня было снесено около 130 домов. К этому часу спасено 22 человека.В последние дни на Тихоокеанское побережье Японии, на котором расположен и город Атами, обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, что и стало причиной оползня.Около 10 утра субботы (4.00 мск) в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия идут поисково-спасательные работы.
сидзуока (префектура)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739869087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16b11bec7776110746538bffa68bed72.jpg
В японском Атами сошел мощный оползень
Мощный оползень сошел в городе Атами в Японии, могли пострадать не менее 20 человек, разрушены 10 домов.
2021-07-05T04:03
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сидзуока (префектура), япония, токио, в мире
На месте оползня в Японии погибли три человека
04:03 05.07.2021 (обновлено: 09:51 05.07.2021)
На месте оползня в японском городе Атами погибли три человека
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости.
Число погибших на месте оползня в японском городе Атами возросло до трех, сообщил телеканал NHK
.
Спасатели извлекли из-под завалов 23 человека, однако одна из спасенных женщин скончалась от ран. До этого сообщалось о смети двух человек.
Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако сейчас выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживало 215 человек, место пребывания 102 из них удалось выяснить, еще со 113 пытаются установить связь.
В результате оползня было снесено около 130 домов. К этому часу спасено 22 человека.
В последние дни на Тихоокеанское побережье Японии
, на котором расположен и город Атами, обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, что и стало причиной оползня.
Около 10 утра субботы (4.00 мск) в городе Атами префектуры Сидзуока
к юго-западу от Токио
сошел мощный оползень. В районе бедствия идут поисково-спасательные работы.